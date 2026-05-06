Οπαδικό επεισόδιο με τρεις συλλήψεις στο Αγρίνιο, ένας νεαρός άνδρας νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε με την ερώτηση «τι ομάδα είστε;»
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ. ΑΣ.
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Δύο άτομα στο Αγρίνιο έπεσαν θύματα από ομάδα πέντε ανθρώπων με την επίθεση να γίνεται για οπαδικά κίνητρα, σύμφωνα με το «agrinionews.gr». Τρεις άνδρες συνελήφθησαν και δύο αναζητούνται από την αστυνομία.

Στο Αγρίνιο όλα ξεκίνησαν από την κλασική ερώτηση «τι ομάδα είστε;», με τους τρεις συλληφθέντες ηλικίας 19, 20 και 28 ετών να κατηγορούνται για αθλητική βία με αφορμή οπαδικά κίνητρα, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το βράδυ της Τρίτης (05/05/26) στο κέντρο του Αγρινίου δύο άτομα ηλικίας 22 και 19 ετών περπατούσαν στην οδό Τσικνιά κοντά στον Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, όταν δέχτηκαν επίθεση. Οι μάρτυρες ανέφεραν ότι τα θύματα δέχτηκαν χαστούκια με τον έναν να πέφτει στο έδαφος και να δέχεται παντού χτυπήματα.

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 22χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Αγρινίου με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι, αλλά ευτυχώς εκτός κινδύνου.

