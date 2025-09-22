Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν έκανα επέμβαση στη μέση, ευγνώμων για τη συμπαράστασή σας»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε μία ανάρτηση για να ξεκαθαρίσει ότι δεν έκανε κάποια επέμβαση στη μέση του και πως η αποθεραπεία του πηγαίνει καλά και θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στο τουρνουά της Σαουδικής Αραβίας.

Με μία γραπτή δήλωσε στο instagram θέλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς να καθησυχάσει τους θαυμαστές του. Διέψευσε κάποια δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει και θα είναι έτοιμος, όπως φαίνεται να αγωνιστεί στο Six Kings Slam, που θα γίνει στη Σαουδική Αραβία (15 – 18/10/25).

«Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές, μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα, θα ήθελα να καταστήσω σαφές, ότι δεν έχω υποβληθεί σε επέμβαση στη μέση μου και ότι πηγαίνω καλά. Είμαι βαθιά ευγνώμων για τα ευγενικά σας μηνύματα και τη συνεχή σας συμπαράσταση. Η ανησυχία και το ενδιαφέρον σας σημαίνουν πολλά για μένα», αναφέρει η γραπτή δήλωση του Έλληνα πρωταθλητή.