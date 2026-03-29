Στέφανος Τσιτσιπάς: Γήπεδο τένις στη Γαλλία πήρε το όνομα του Έλληνα πρωταθλητή

Το όνομα του Στέφανου Τσιτσιπά κοσμεί πλέον το κεντρικό γήπεδο της Ακαδημίας του γνωστού προπονητή, Πατρίκ Μουράτογλου στη Νότια Γαλλία (σ.σ. βοήθησε τη Σερένα Γουίλιαμς να γράψει ιστορία στο τένις).

Ο έμπειρος προπονητής, ο οποίος υπήρξε για χρόνια μέντορας του Στέφανου Τσιτσιπά και ήταν πάντα δίπλα του στις σπουδαίες στιγμές του στα Grand Slam, έκανε τη συγκεκριμένη αλλαγή, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ποστάρει και την χαρακτηριστική φωτογραφία στα social media, με την ταμπέλα που φέρει το όνομά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ως νεαρός ήταν κάθε χρόνο στην Ακαδημία Μουράτογλου για προπονήσεις, αυτές τις ημέρες είναι στη Γαλλία, για να συμμετάσχει στο Monte Carlo Masters.

Έτσι, με την ευκαιρία της παρουσίας του στη Γαλλία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προετοιμάστηκε στην Ακαδημία Μουράτογλου και αντίκρυσε τη συγκεκριμένη έκπληξη!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The tennis court is named ‘Stefanos Tsitsipas Center Court’ with Stef ‘s family crest



The Greek #1 & 3-time Rolex Monte Carlo Masters ATP 1000 Champion – World #3 (high) practiced at the PM Tennis Academy in the South of France today



March 27, 2026pic.twitter.com/oiC5RlNndU — TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) March 27, 2026

Στα social media κυκλοφόρησε και βίντεο με προπόνησή του Έλληνα πρωταθλητή στο συγκεκριμένο κορτ.