Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς – Γίρι Λεχέτσκα: Μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής η «μάχη» για τον τρίτο γύρο του US Open

Μεγάλο ματς για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στον τρίτο γύρο του US Open
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε αγώνα του στο τουρ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε αγώνα του στο τουρ / REUTERS
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα ψάξει την πρώτη πρόκριση της καριέρας του στον τέταρτο γύρο του US Open, αντιμετωπίζοντας τον Γίρι Λεχέτσκα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά την μεγάλη πρόκριση επί του Αρτούρ Φις στον πρώτο γύρο του US Open, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει αρχίσει να βρίσκει ρυθμό στο US Open και έχει την ευκαιρία να γράψει ιστορία για την καριέρα του, κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα (Νο19 στην παγκόσμια κατάταξη).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν θα είναι πάντως το φαβορί στο ματς, το οποίο θα κλείσει το πρόγραμμα στο Grandstand του αμερικανικού Γκραν Σλαμ και άρα θα ξεκινήσει μετά τις 00:00 σε ώρα Ελλάδας.

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