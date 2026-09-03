Εμμανουήλ Καραλής: «Μία μέρα μπορεί να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ» – Τι είπαν μαζί με τον Ντουμπλάντις για τις «μάχες» τους

Ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για τη μεγάλη “μάχη” με τον Μόντο Ντουπλάντις στο άλμα επί κοντώ του Diamond League των Βρυξελλών και οι δύο αθλητές μίλησαν για τον τελικό που έχουν μπροστά τους.

Οι δύο φίλοι μίλησαν για τη μεταξύ τους κόντρα στο άλμα επί κοντώ τα τελευταία χρόνια, ενόψει του Diamond League και τόσο ο Εμμανουήλ Καραλής, όσο και ο Μόντο Ντουπλάντις υπογράμμισαν τη σημασία του ενός για τον άλλον στη βελτίωσή τους.

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Οι δηλώσεις του Καραλή

«Ακόμα και αν έκανα παγκόσμιο ρεκόρ, θα μπορούσα να τερματίσω δεύτερος. Πηδώντας πάνω από 6 μέτρα, μπορείς να βρεθείς τέταρτος ή πέμπτος».

Για τον στόχο του παγκοσμίου ρεκόρ: «Δεν τα κατάφερα, αλλά ένιωσα ότι οι προσπάθειες ήταν καλές. Μια μέρα μπορεί να γίνει».

Για τον Ντουπλάντις: «Χαίρομαι που ζω στην εποχή του. Ο Μόντο δείχνει σε όλους τι είναι δυνατό. Έχει σπάσει ψυχικά εμπόδια για μένα και για πολλούς άλλους. Με πιέζει, αλλά τον πιέζω και εγώ να γίνει καλύτερος».

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Για τον τελικό: «Αυτός είναι πιο γρήγορος, εγώ πιο δυνατός. Δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να γίνεις κορυφαίος στο επί κοντώ. Θέλω να κερδίζω αγώνες και μετάλλια. Είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάνω απ’ όλα φίλοι. Ό,τι και αν γίνει την Παρασκευή, μετά θα πιούμε ένα ωραίο ποτήρι κρασί μαζί».

"It's creates a little bit more of an intense environment."



– Mondo Duplantis 🇸🇪 on facing stiff competition from Emmanouil Karalis. pic.twitter.com/BgsP4STGUZ — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 3, 2026

Οι δηλώσεις του Ντουπλάντις

Για τον τελικό και τον ανταγωνισμό με τον Καραλή: “Δεν είναι πια αρκετό να κάνω τον αγώνα μου όπως παλιά. Με τον Εμμανουήλ πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Πρέπει να αγωνίζομαι πραγματικά, όχι απλώς να κυνηγάω ρεκόρ. Νομίζω ότι αύριο θα χρειαστώ τουλάχιστον ρεκόρ αγώνα για να κερδίσω”.

Για την πίεση από τον Έλληνα Ολυμπιονίκη: “Είναι ωραίο να έχεις έναν φίλο που σε κάνει καλύτερο. Ο Εμμανουήλ είναι σε απίστευτη κατάσταση και με πιέζει με τρόπο που είχα χρόνια να νιώσω. Ο κόσμος δεν θέλει μόνο να βλέπει ρεκόρ. Θέλει να βλέπει μάχες. Και ο Καραλής φέρνει ακριβώς αυτό. Αν το πάρει ο Καραλής, θα είναι περίεργο συναίσθημα, αλλά και όμορφο. Τα ρεκόρ είναι φευγαλέα. Οι μάχες και οι νίκες μένουν”.