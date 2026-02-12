Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη: Η ώρα των αγώνων τους και τα κανάλια που θα τους μεταδώσουν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ, για τη φάση των “16” του τουρνουά του Ρότερνταμ (500άρι της ATP) και θέλει να κάνει το 3/3 στο head-to-head με τον Ολλανδό τενίστα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διανύει μια καλή περίοδο, προερχόμενος από το 3/3 στο Davis Cup. Η αναμέτρηση είναι η δεύτερη χρονικά στο κεντρικό court, πράγμα που σημαίνει ότι η έναρξή της υπολογίζεται περίπου στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6 HD.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα μετά (16:00) η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Ίγκα Σβιόντεκ στα προημιτελικά του Qatar Open, ψάχνοντας τη μεγάλη υπέρβαση και την επιστροφή σε ημιτελικό WTA 1000 μετά από δύο χρόνια.

Η Σβιόντεκ προηγείται 4-3 στο head-to-head με την Σάκκαρη, έχοντας κερδίσει τις τέσσερις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις χωρίς να χάσει σετ. Μάλιστα, δύο από αυτές τις νίκες ήρθαν στη Ντόχα (2022, 2025).

Ο αγώνας της Σάκκαρη στην Ντόχα αναμένεται να κάνει πρώτο σερβίς στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports HD.