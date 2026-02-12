Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη: Η ώρα των αγώνων τους και τα κανάλια που θα τους μεταδώσουν

Στο Ρότερνταμ αγωνίζεται ο Τσιτσιπάς – Στην Ντόχα η Σάκκαρη
Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς
Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς (ΦΩΤΟ EPA/RICHARD WAINWRIGHT)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Μπόουτικ φαν ντε Σάντσχουλπ, για τη φάση των “16” του τουρνουά του Ρότερνταμ (500άρι της ATP) και θέλει να κάνει το 3/3 στο head-to-head με τον Ολλανδό τενίστα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διανύει μια καλή περίοδο, προερχόμενος από το 3/3 στο Davis Cup. Η αναμέτρηση είναι η δεύτερη χρονικά στο κεντρικό court, πράγμα που σημαίνει ότι η έναρξή της υπολογίζεται περίπου στις 14:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6 HD.

Λίγη ώρα μετά (16:00) η Μαρία Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Ίγκα Σβιόντεκ στα προημιτελικά του Qatar Open, ψάχνοντας τη μεγάλη υπέρβαση και την επιστροφή σε ημιτελικό WTA 1000 μετά από δύο χρόνια.

Η Σβιόντεκ προηγείται 4-3 στο head-to-head με την Σάκκαρη, έχοντας κερδίσει τις τέσσερις τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις χωρίς να χάσει σετ. Μάλιστα, δύο από αυτές τις νίκες ήρθαν στη Ντόχα (2022, 2025).

Ο αγώνας της Σάκκαρη στην Ντόχα αναμένεται να κάνει πρώτο σερβίς στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports HD.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
99
67
62
62
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo