Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ξεκινούν τη χρονιά στο United Cup της Αυστραλίας

O Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζονται για την εκκίνηση της σεζόν τους στο τένις, με τη συμμετοχή τους στο United Cup.

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ηγούνται της Team Greece, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Στέφανος Σακελλαρίδης, Πέτρος Τσιτσιπάς, Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Σαπφώ Σακελλαρίδη. Το United Cup θα αρχίζει στις 2 Ιανουαρίου στο Περθ της Αυστραλίας.

Η Team Greece βρίσκεται στο Group E του United Cup με την Ιαπωνία και τη Μεγάλη Βρετανία και θα κάνει την πρεμιέρα της την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2-26, στις 11:00 το πρωί, ενάντια στην Ιαπωνία της Ναόμι Οσάκα.

Θυμίζουμε πως Σίδνεϊ και Περθ φιλοξενούν από τρεις ομίλους των τριών ομάδων. Οι κορυφαίες του κάθε ομίλου, αλλά και η καλύτερη δεύτερη (κάθε πόλης), θα προκριθεί στα νοκ-άουτ. Το τουρνουά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11.01.2026 με τον τελικό.

«Είναι υπέροχο να βρίσκεσαι ξανά σε μια ομαδική διοργάνωση. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός γύρω από αυτό. Το United Cup είναι μία από τις πιο συναρπαστικές διοργανώσεις που έχει το τένις αυτή τη στιγμή. Το να εκπροσωπείς τα ελληνικά χρώματα είναι κάτι που δεν συναντάς συχνά στο τένις.

Όλοι οι Έλληνες είναι εδώ για να μας στηρίξουν ανά πάσα στιγμή, έτσι νιώθω. Έχουμε εξαιρετική σχέση μαζί τους. Είναι πάντα μαζικά παρόντες όταν αγωνιζόμαστε σε αυτά τα γήπεδα. Το ζήσαμε στο Περθ, το ζήσαμε στη Μελβούρνη, ακόμα και στο Μπρίσμπεϊν. Τώρα είμαστε στο Σίδνεϊ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Στέφανος Τσιτσιπάς μιλώντας στους διοργανωτές.

“Είναι μεγάλο πλεονέκτημα να παίζεις μαζί με τον Στέφανο, μπορώ να σας το πω αυτό”, είπε η Μαρία Σάκκαρη. “Ξέραμε από την πρώτη μέρα, από τον πρώτο αγώνα που παίξαμε μαζί, ότι έχουμε εξαιρετική χημεία στο γήπεδο”.

Η Ελλάδα αποτελεί σταθερή παρουσία στη διοργάνωση από την παρθενική της εμφάνιση στο United Cup το 2023, με την ελληνική ομογένεια της Αυστραλίας να στηρίζει με πάθος την ομάδα στις προηγούμενες συμμετοχές της. Αυτή η υποστήριξη, σε συνδυασμό με τη δυναμική της ομάδας, οδήγησε την Ελλάδα στα ημιτελικά το 2023 και στα προημιτελικά το 2024.