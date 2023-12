Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Πάουλα Μπαντόσα αγωνίστηκαν για πρώτη φορά μαζί στο διπλό, για το World Tennis League στο Άμπου Ντάμπι και κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη.

Στον αγώνα επίδειξης του Άμπου Ντάμπι, Τσιτσιπάς και Μπαντόσα νίκησαν με 6-4 τους Ντανίλ Μεντβέντεφ και Σοφία Κένιν, γλιτώνοντας έτσι και το… διαζύγιο, όπως δήλωσαν χαριτολογώντας μετά το ματς οι δύο αθλητές.

«Αυτό ήταν το τεστ, είτε θα παίρναμε διαζύγιο, είτε θα πήγαινε καλύτερα αυτό», είπε η Μπαντόσα, με τον Τσιτσιπά να παρεμβαίνει λέγοντας: «Εννοείς, θα χωρίζαμε; Για μια στιγμή αναρωτήθηκα πότε έχω παντρευτεί! Μάλλον υπάρχουν υπονοούμενα εκεί».

Για το παιχνίδι, ο Τσιτσιπάς είπε: «Ήταν υπέροχα, είναι μεγάλη ευχαρίστηση να μοιράζομαι το court με κάποια που παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Η αγαπημένη μου παίκτρια» ενώ η Μπαντόσα από την πλευρά της πρόσθεσε: «Με εμπνέει κάθε μέρα, με βοηθάει να γίνομαι καλύτερη ως παίκτρια και ως άνθρωπος. Είναι εκπληκτική εμπειρία να μοιράζομαι το court μαζί του για πρώτη φορά. Διασκεδάσαμε κιόλας, οπότε πήγε καλά».

The best interview post the doubles 🥰 they passed that relationship test ✌️ pic.twitter.com/wJtDheaY3W