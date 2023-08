Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε ένα… δικό του ματς στο US Open και με την ήττα με 3-2 σετ [7-5, 6-7(2), 6-7(5), 7-6(6), 6-3] από τον Ντόμινικ Στρίκερ, αποκλείστηκε στο δεύτερο γύρο του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Παρότι έχασε το πρώτο σετ και χρειάστηκε δύο τάι μπρέικ για να ανατρέψει το σκορ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε ένα γκέιμ μακριά από τη νίκη, όμως δέχθηκε μπρέικ όταν σέρβιρε για το ματς και επέτρεψε στον Ντόμινικ Στρίκερ να κάνει τη δική του ανατροπή και να πάρει μία ανέλπιστη νίκη. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αποκλείστηκε έτσι μόλις στο δεύτερο παιχνίδι του στο US Open, από το Νο128 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς “απειλήθηκε” πρώτος με μπρέικ πόιντ από τον Ντόμινικ Στρίκερ στο 7ο γκέιμ του πρώτου σετ, ενώ έχασε τη δική του ευκαιρία στο 10ο γκέιμ. Αμέσως μετά, ο 21χρονος Ελβετός, Νο128 στον κόσμο, κατάφερε να κάνει το μπρέικ και να σερβίρει για το πρώτο σετ, το οποίο και κατέκτησε με 7-5, για το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρήκε πρώτος το μπρέικ στο 4ο γκέιμ του αγώνα, αλλά ο Στρίκερ “απάντησε” αμέσως μετά και το παιχνίδι οδηγήθηκε για πρώτη φορά σε τάι μπρέικ. Εκεί ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ήταν όμως εκπληκτικός και με 7-2 έφθασε εύκολα στο 7-6 στα γκέιμ, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τα σετ.

Tsitsipas levels the match out and takes the second set. 👊 pic.twitter.com/ecWFzODqkX

Ίδια ήταν η εικόνα στη συνέχεια και στο τρίτο σετ, με τον Τσιτσιπά να κάνει και πάλι πρώτος το μπρέικ, αλλά να μην μπορεί να κρατήσει το προβάδισμα, για να δεχθεί και ο ίδιος μπρέικ και το ματς να οδηγηθεί ξανά σε τάι μπρέικ. Αυτή τη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής δυσκολεύτηκε περισσότερο, αλλά με 7-5 έκανε το 7-6 και το 2-1 στα σετ.

Στο τέταρτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε την ευκαιρία να “κλείσει” το ματς, αφού έκανε για μία ακόμη φορά πρώτος ένα μπρέικ και μάλιστα, βρέθηκε να σερβίρει για το σετ και το ματς. Ο Στρίκερ άντεξε όμως, “έσωσε” το σετ με δικό του μπρέικ και το πήρε στη συνέχεια με 8-6 στο τάι μπρέικ, για το 7-6 στα γκέιμ και το 2-2 σετ στην αναμέτρηση.

Όλα κρίθηκαν έτσι στο πέμπτο και τελευταίο σετ, όπου ο Τσιτσιπάς έδειξε να βρίσκεται σε… σοκ στο ξεκίνημα, από τη χαμένη ευκαιρία του και ο Στρίκερ το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει αμέσως το μπρέικ και να προηγηθεί με 3-0. Στη συνέχεια ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας προσπάθησε να αντιδράσει, έφθασε και σε μπρέικ πόιντ, αλλά δεν βρήκε το μπρέικ που χρειαζόταν και το Νο128 του κόσμου πήρε το σετ με 6-3 και τη νίκη με 3-2 σετ. Ο Τσιτσιπάς από την πλευρά του, Νο7 στον κόσμο, αποκλείστηκε από το δεύτερο γύρο του US Open.

More than four hours later…



Soak it all in 🇨🇭 Dominic Stricker! pic.twitter.com/DlxdUZin6h