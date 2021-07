Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε την απόφαση να επιστρέψει στο χώμα και να αγωνιστεί στο τουρνουά του Αμβούργου.

Μετά το σύντομο πέρασμα από το χορτάρι και τον πρόωρο αποκλεισμό από το Wimbledon, ο Έλληνας πρωταθλητής θα επιστρέψει στη χωμάτινη επιφάνεια για να γίνει μετά η μετάβαση στις σκληρές επιφάνειες, όπου θα διεξαχθεί το τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε wild card για τη διοργάνωση και θα προσπαθήσει να σηκώσει την κούπα στην Γερμανία. Αν το καταφέρει, τότε θα ανεβεί στο Νο.3 του κόσμου.

