Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Τζούλια Αποστόλη του έδωσε ένα φιλί για καλή επιτυχία. Μαζί με τον πατέρα του Απόστολο ήταν εκεί και με τον Στέφανο να είναι εμφανώς αγχωμένος πήγαν για να εμψυχώσουν το καμάρι τους που αντιμετωπίζει τον τεράστιο Ραφαέλ Ναδάλ. Το τρυφερό ενσταντανέ ανέβασε στο twitter το AusOpen.

A kiss from mum before he takes the court 🤗@StefTsitsipas #AusOpen pic.twitter.com/Y4PafKtMoU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019