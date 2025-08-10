Στέφανος Τσιτσιπάς: «Υπέροχο που έχω ξανά τον πατέρα μου στην ομάδα»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται σε νέο στάδιο στην καριέρα του, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να μιλά για τη σχέση που έχει με τον πατέρα και προπονητή του Απόστολο, αλλά και το πόσο πολύ του έλειψε να τον έχει στο court.

Σε δηλώσεις του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς χαρακτήρισε την παρουσία του πατέρα του στην ομάδα του ως κάτι «υπέροχο», ενώ αναγνώρισε ότι η σχέση πατέρα – γιου στον αθλητισμό μπορεί να έχει τις δυσκολίες της: «Είναι υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα. Η σχέση πατέρα και γιου μπορεί να είναι περίπλοκη κάποιες φορές, αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχει αγάπη, αμοιβαίος σεβασμός και κοινός στόχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επανασύνδεση του Τσιτσιπά με τον πατέρα του έρχεται σε μια περίοδο στην οποία ο «Στεφ» θέλει να βρει τον καλό παλιό του εαυτό, αφήνοντας πίσω το κακό διάστημα που είχε.

Οι δηλώσεις του Τσιτσιπά

«Είναι υπέροχο που τον έχω ξανά στην ομάδα. Είναι από αυτά τα πράγματα που τίποτα δεν μπορεί να τα ξεπεράσει. Έχουμε δουλέψει μαζί για τόσα χρόνια. Έχουμε δημιουργήσει τόσες υπέροχες αναμνήσεις. Φυσικά, η σχέση πατέρα-γιου μπορεί να είναι και περίπλοκη κάποιες φορές, δεν το αρνούμαι.

Είχαμε καλές στιγμές, είχαμε και κακές στιγμές, παρεξηγήσεις, δυσκολίες στην επικοινωνία σε κάποια θέματα ή τρόπους. Αλλά δεν είμαστε τέλειοι. Προσπαθούμε να το βρούμε. Έχω υπάρξει πολύ ανοιχτός μαζί του, ποτέ δεν είχα επιτρέψει στον εαυτό μου να είναι τόσο ανοιχτός και τόσο ειλικρινής μαζί του. Οπότε είναι σημαντικό για μένα να αρχίσω να αναπτύσσω αυτή τη συνήθεια και αυτό το είδος ‘τελετουργίας’ του να είμαι καλύτερος στην επικοινωνία, ειδικά όταν είμαι γύρω του. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα που πρέπει να λύσουμε μαζί.

Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Μου επέτρεψε να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Όχι μόνο ο τενίστας, αλλά ο Στέφανος που είμαι σήμερα. Υπάρχουν πολλά που του οφείλω. Θέλω πραγματικά να χτίσουμε κάτι ξεχωριστό, κάτι διαχρονικό, κάτι που να είναι αξέχαστο στην καριέρα μου και στις στιγμές μας έξω από το γήπεδο».