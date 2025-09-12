Στην Αθήνα ο Ζοάο Μάριο – Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται από την ΑΕΚ

Στην Αθήνα βρίσκεται από το πρωί της Παρασκευής (12/9/2025) ο Ζοάο Μάριο για λογαριασμό της ΑΕΚ.

Έτοιμη να ολοκληρώσει την ένατη φετινή μεταγραφή της είναι η ΑΕΚ, η οποία αναμένεται τις επόμενες ώρες να ανακοινώσει την απόκτηση του Ζοάο Μάριο.

Ο 32χρονος Πορτογάλος χαφ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και αναμένεται να περάσει τα καθιερωμένα ιατρικά τεστ μέσα στην ημέρα, ώστε να επισημοποιηθεί στη συνέχεια η μετακίνησή του στην ΑΕΚ.

Ο Ζοάο Μάριο είναι 56 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Τουρκία με τη φανέλα της Μπεσίκτας.