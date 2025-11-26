Αθλητικά

Στην Εθνική Ελλάδας ο Βασίλης Τολιόπουλος

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ενσωματώθηκε στην αποστολή της γαλανόλευκης
Ο Βασίλης Τολιόπουλος
Ο Βασίλης Τολιόπουλος / EUROKINISSI

Ο Βασίλης Τολιόπουλος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα ενισχύσει την Εθνική Ελλάδας στο πρώτο παράθυρο των προκριματικών του Μουντομπάσκετ.

Παρέα με τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, ο Βασίλης Τολιόπουλος ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Ρουμανία την Πέμπτη (27/11/2025, 18:30), για την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Υπενθυμίζεται ότι η γαλανόλευκη έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της από τη Δευτέρα (24/11), με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στα πιο “βαριά” ονόματα της Εθνικής Ελλάδας, όπως o Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Ντίνος Μήτογλου.

Αντίθετα, έχει διαθέσιμους τους Κώστα Παπανικολάου και Γιαννούλη Λαρεντζάκη από τον Ολυμπιακό, αλλά και τους Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη και Σαμοντούροφ από τον Παναθηναϊκό.

