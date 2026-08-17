Αθλητικά

Στο νοσοκομείο ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου Χοσάμ Χασάν μετά από καυγά με τις δύο συζύγους του

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της νότιας Αιγύπτου και πήρε τέτοιες διαστάσεις, ώστε κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της αστυνομίας
O Χοσάμ Χασάν
(AP Photo/Colin Hubbard)
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Μια απίστευτη περιπέτεια είχε ο προπονητής της εθνικής ποδοσφαίρου της Αιγύπτου Χοσάμ Χασάν με συνέπεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Χοσάμ Χασάν μπορεί με την Αίγυπτο να είχε μια συναρπαστική πορεία στο Μουντιάλ ως προπονητής, όμως στην προσωπική του ζωή βιώνει πρωτοφανείς καταστάσεις.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν να ΜΜΕ της Αιγύπτου ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ λιποθύμησε μετά από φοβερό καβγά που σημειώθηκε μεταξύ μελών της οικογένειάς του, στον οποίο φέρεται να συμμετείχαν και οι… δύο σύζυγοί του, με συνέπεια μάλιστα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για την Νταν Αντάμ και τη Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί, ενώ τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για σύγχυση αναφορικά με το αν η δεύτερη εξακολουθεί να είναι σύζυγος του Χοσάμ Χασάν ή αν οι δύο τους έχουν πλέον πάρει διαζύγιο.

Σύμφωνα με τα αιγυπτιακά ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της νότιας Αιγύπτου και πήρε τέτοιες διαστάσεις, ώστε κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της αστυνομίας. Μάλιστα, στη δημοσιότητα έχει κυκλοφορήσει και βίντεο από το περιστατικό.

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