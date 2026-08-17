Στο νοσοκομείο ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου Χοσάμ Χασάν μετά από καυγά με τις δύο συζύγους του

Μια απίστευτη περιπέτεια είχε ο προπονητής της εθνικής ποδοσφαίρου της Αιγύπτου Χοσάμ Χασάν με συνέπεια να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο Χοσάμ Χασάν μπορεί με την Αίγυπτο να είχε μια συναρπαστική πορεία στο Μουντιάλ ως προπονητής, όμως στην προσωπική του ζωή βιώνει πρωτοφανείς καταστάσεις.

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Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν να ΜΜΕ της Αιγύπτου ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ λιποθύμησε μετά από φοβερό καβγά που σημειώθηκε μεταξύ μελών της οικογένειάς του, στον οποίο φέρεται να συμμετείχαν και οι… δύο σύζυγοί του, με συνέπεια μάλιστα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πρόκειται για την Νταν Αντάμ και τη Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί, ενώ τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για σύγχυση αναφορικά με το αν η δεύτερη εξακολουθεί να είναι σύζυγος του Χοσάμ Χασάν ή αν οι δύο τους έχουν πλέον πάρει διαζύγιο.

Brawl Between Egypt Manager Hossam Hassan’s Wives Ends in His Collapse and Police Intervention



A physical fight broke out between the two wives of Egypt national team manager Hossam Hassan at a North Coast hotel, escalating into a chaotic melee with family members and staff.… pic.twitter.com/2hhrb2ISzO — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) August 15, 2026

Σύμφωνα με τα αιγυπτιακά ΜΜΕ, το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της νότιας Αιγύπτου και πήρε τέτοιες διαστάσεις, ώστε κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της αστυνομίας. Μάλιστα, στη δημοσιότητα έχει κυκλοφορήσει και βίντεο από το περιστατικό.