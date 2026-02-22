Στρεφέτσα: «Ο Ολυμπιακός ήταν ένα όνειρο, έπρεπε να παίζω περισσότερο»

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα αγωνίζεται στην Πάρμα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και σε συνέντευξη που έδωσε στην Ιταλία, μίλησε για τους έξι μήνες που αγωνίστηκε στους Πειραιώτες.

«Ο Ολυμπιακός ήταν ένα όνειρο, δεμένο με την επιθυμία να παίξω στο Champions League, μια παιδική συγκίνηση», τόνισε ο Στρεφέτσα για το πέρασμά του από τους ερυθρόλευκους.

Και πρόσθεσε: Μετά υπήρχε η ευκαιρία να επιστρέψω σε ένα σχέδιο όπως η Πάρμα. Έπρεπε να παίζω περισσότερο και να αποδείξω την αξία μου. Ήταν το σωστό πλαίσιο για να επιστρέψω στην Ιταλία».

Για τη Serie A και την Πάρμα είπε: «Γνωρίζω καλά τη Serie A. Η Πάρμα είναι μια νεανική ομάδα αλλά με πολύ ταλέντο. Διασκεδάζουμε στο κέντρο, προσπαθώντας να παίξουμε και να σκοράρουμε. Έχουμε δύο πολύ σημαντικές νίκες, αλλά δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε γιατί υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε.

Ο προπονητής μου ζητά να είμαι ελεύθερος, να παίξω, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να μπω ανάμεσα στις γραμμές. Προσπαθώ να το κάνω αυτό. προς το παρόν, δουλεύουμε καλά και προχωράμε με το όραμά μας. Το να παίζουμε εναντίον της Μίλαν στο San Siro είναι ένα μεγάλο κίνητρο.

Δουλεύουμε σκληρά αυτές τις μέρες, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, για να προσπαθήσουμε να πάρουμε βαθμούς. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».