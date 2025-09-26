Συμβαίνει τώρα:
Super Cup: Οι διαιτητές στα ΑΕΚ – Προμηθέας και Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Γνωστές έγιναν οι διαιτητικές τριάδες των δυο ημιτελικών
Ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές των σημερινών (26.09.2025) αγώνων του Final Four του Super Cup, από τους οποίους θα προκύψουν οι δυο ομάδες που θα διεκδικήσουν αύριο (20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2) το πρώτο τρόπαιο στην μπασκετική σεζόν.

Στο ΑΕΚ – Προμηθέας θα “σφυρίξουν” οι Πουρσανίδης – Τηγάνης – Σκανδαλάκης και στο Ολυμπιακός – Καρδίτσα οι Τσιμπούρης – Μαρινάκης – Τσάνταλη.

Το πρόγραμμα του Super Cup 2025

Παρασκευή (26.09.2025)

ΑΕΚ – Προμηθέας (17:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2)

Ολυμπιακός – Kαρδίτσα Ιαπωνική (20:30, Newsit.gr, ΕΡΤ2)

Σάββατο (27.09.2025)

Τελικός (20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2)

