Super Cup: Οι διαιτητές στα ΑΕΚ – Προμηθέας και Ολυμπιακός – Καρδίτσα

Η ΚΕΔ/ΕΟΚ ανακοίνωσε τους διαιτητές των σημερινών (26.09.2025) αγώνων του Final Four του Super Cup, από τους οποίους θα προκύψουν οι δυο ομάδες που θα διεκδικήσουν αύριο (20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2) το πρώτο τρόπαιο στην μπασκετική σεζόν.

Στο ΑΕΚ – Προμηθέας θα “σφυρίξουν” οι Πουρσανίδης – Τηγάνης – Σκανδαλάκης και στο Ολυμπιακός – Καρδίτσα οι Τσιμπούρης – Μαρινάκης – Τσάνταλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα του Super Cup 2025

Παρασκευή (26.09.2025)

ΑΕΚ – Προμηθέας (17:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2)

Ολυμπιακός – Kαρδίτσα Ιαπωνική (20:30, Newsit.gr, ΕΡΤ2)

Σάββατο (27.09.2025)

Τελικός (20:00, Newsit.gr, ΕΡΤ2)