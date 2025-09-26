Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Super Cup: Το εντυπωσιακό opening event στη Ρόδο για τη «γιορτή» του μπάσκετ και το πρώτο φετινό τρόπαιο

Με το εντυπωσιακό opening event ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής (25.09.2025) η γιορτή του Super Cup στη Ρόδο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Στη Ρόδο και στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας θα κριθεί για 4η διαδοχική χρονιά ο τίτλος του Super Cup που διοργανώνει ο ΕΣΑΚΕ, ο πρώτος δηλαδή τίτλος της σεζόν 2025-26. Οι… προβολείς στρέφονται στο “σμαραγδένιο νησί”, όπου ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Προμηθέας Πατρών και η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του 6ου Super Cup, το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου.

Στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του Super Cup, την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, ΑΕΚ και Προμηθέας θα διεκδικήσουν, στις 17:00, την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου (27.09.2025, 20:00). Λίγο αργότερα, στις 20:00, Ολυμπιακός και Καρδίτσα θα πάρουν θέση στο τζάμπολ, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Αυτή τη χρονιά, ο ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να μην διεξαχθεί «μικρός» τελικός.

Μία ημέρα πριν την έναρξη του Final Four του Super Cup, ο ΕΣΑΚΕ πραγματοποίησε στη Ρόδο ένα opening event, με καλεσμένες τις 4 ομάδες, ανθρώπους από το χώρο του μπάσκετ, όπως και δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GBL (@greek_basketball_league)

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή (26.09.2025), ο λογαριασμός της GBL στα social media παρουσίασε πλάνα από το εντυπωσιακό opening event, με το οποίο άρχισε η γιορτή στη Ρόδο, λίγες ώρες πριν από το πρώτο τζάμπολ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo