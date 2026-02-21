Αθλητικά

Super League 2: Η Καλαμάτα νίκησε τον Ολυμπιακό Β’ και εκμεταλλεύτηκε την «αυτοκτονία» του Πανιωνίου με τη Μαρκό

Οι κυανέρυθροι ήρθαν ισόπαλοι χωρίς σκορ στη Νέα Σμύρνη
Οι παίκτες της Καλαμάτας
Οι παίκτες της Καλαμάτας πανηγυρίζουν τη νίκη επί του Ολυμπιακού Β'/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η Καλαμάτα απέναντι στον Ολυμπιακό Β’ πήρε μεγάλη νίκη με 3-0 εκτός έδρας και πήρε ξανά μεγάλο προβάδισμα για άνοδο στην Super League. Ο Πανιώνιος «σκόνταψε» στην έδρα του κόντρα στη Μαρκό (0-0) και έμεινε δύο βαθμούς πίσω στη βαθμολογία της Super League 2.

Απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄, η Καλαμάτα «καθάρισε» εύκολα το ματς με σκόρερ τους Μάντζη (23΄), Τσέλιο (47΄) και Κατάλντι (53΄) και έγινε ξανά το φαβορί για την άνοδο. Ο Πανιώνιος απώλεσε δύο πολύτιμους βαθμούς και έδωσε την ευκαιρία στην «μαύρη θύελλα» να μείνει ξανά μόνη στην κορυφή.

Η Καλαμάτα έχει πλέον 28 βαθμούς μετά από δύο αγώνες στα πλέι οφ ανόδου στην πρώτη κατηγορία και ο Πανιώνιος με 26 «έσβησε» τη μεγάλη νίκη της προηγούμενης εβδομάδας στη Μεσσηνία.

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

  1. Καλαμάτα 28
  2. Πανιώνιος 26
  3. Μαρκό 18
  4. Ολυμπιακός Β’ 15

Αθλητικά
