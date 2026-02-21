Super League 2: Η Καλαμάτα νίκησε τον Ολυμπιακό Β’ και εκμεταλλεύτηκε την «αυτοκτονία» του Πανιωνίου με τη Μαρκό

Η Καλαμάτα απέναντι στον Ολυμπιακό Β’ πήρε μεγάλη νίκη με 3-0 εκτός έδρας και πήρε ξανά μεγάλο προβάδισμα για άνοδο στην Super League. Ο Πανιώνιος «σκόνταψε» στην έδρα του κόντρα στη Μαρκό (0-0) και έμεινε δύο βαθμούς πίσω στη βαθμολογία της Super League 2.

Απέναντι στον Ολυμπιακό Β΄, η Καλαμάτα «καθάρισε» εύκολα το ματς με σκόρερ τους Μάντζη (23΄), Τσέλιο (47΄) και Κατάλντι (53΄) και έγινε ξανά το φαβορί για την άνοδο. Ο Πανιώνιος απώλεσε δύο πολύτιμους βαθμούς και έδωσε την ευκαιρία στην «μαύρη θύελλα» να μείνει ξανά μόνη στην κορυφή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Καλαμάτα έχει πλέον 28 βαθμούς μετά από δύο αγώνες στα πλέι οφ ανόδου στην πρώτη κατηγορία και ο Πανιώνιος με 26 «έσβησε» τη μεγάλη νίκη της προηγούμενης εβδομάδας στη Μεσσηνία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)