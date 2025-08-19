Super League: Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Γνωστοί έγιναν από την ΕΠΟ/ΚΕΔ οι διαιτητές που θα διευθύνουν τους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής της Super League, που θα γίνουν το τριήμερο 23 με 25 Αυγούστου.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο άδειο λόγω τιμωρία “Γ. Καραϊσκάκης” τον Αστέρα Τρίπολης για την πρώτη “στροφή’ της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να διευθύνει την αναμέτρηση, ενώ στην OPAP Arena, το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό θα “σφυρίξει” ο Φώτης Πολυχρόνης.

Στην Τούμπα ο Βασιλης Φωτιάς θα διευθύνει την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ. Θυμίζουμε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΟΦΗ δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς οι “πράσινοι” ζήτησαν αναβολή, για να επικεντρωθούν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Oι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής:

Σάββατο 23 Αυγούστου

20:00 Άρης – Βόλος

Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)

20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)