Super League: Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες της για τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σε πένθιμο κλίμα θα διεξαχθούν οι αγώνες της 19ης αγωνιστικής
Ο ΠΑΟΚ βυθίστηκε στο πένθος από το θάνατο 7 οπαδών του στη Ρουμανία και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί για την απώλειά τους, με τη Super League να ανακοινώνει ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια της.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν οι αναμετρήσεις για τα 19η αγωνιστική της Super League και όλες οι ομάδες θα αποτίνουν φόρο τιμής στη μνήμη των αδικοαχμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Το γεγονός έκανε κι επίσημα γνωστό η Super League, αναφέροντας σε σχετική ανάρτησή της τα εξής: “Σε όλους τους αγώνες της 19ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (31/1-1/2/2026), θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, πριν την έναρξη των αγώνων, στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη τους”.

