Super League: Η 20η πρεμιέρα του πρωταθλήματος, η πρωτιά του Αστέρα Τρίπολης και τα πιο συνήθη αποτελέσματα

Η πρώτη σέντρα της χρονιάς έχει πάντα μια ιδιαίτερη σημασία. Όταν η μπάλα τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου, το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή θα δώσει το σύνθημα για την έναρξη της Super League, με τους 14 “μονομάχους” να έχουν τις δικές τους προσδοκίες και στόχους.

Από τις 19 Αυγούστου 2006, όταν έγινε η πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος υπό την αιγίδα της Super League, αυτό είναι το 20ό Πρωτάθλημα που διοργανώνει ο συναιτερισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκείνη την ημέρα, στις 19 Αυγούστου 2006, στο στάδιο “Καραϊσκάκης”, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Ξάνθη στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της σεζόν 2006-07, αλλά και μιας νέας εποχής.

Οι “ερυθρόλευκοι” επικράτησαν με 2-1, αλλά το πρώτο γκολ της διοργάνωσης ήρθε από τον Γιώργο Μπάρκογλου, ο οποίος είχε δώσει το προσωρινό προβάδισμα στην ακριτική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός είναι η μια από τις τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στη φετινή πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος, αφού οι αναμετρήσεις Άρης – Βόλος και Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης είναι οι δύο που αρχίζουν την ίδια ώρα το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή είναι η ένατη φορά που η πρεμιέρα γίνεται σε δύο διαφορετικά γήπεδα, ενώ υπάρχουν δέκα φορές που υπήρχε ένα ματς και μια φορά που η έναρξη έγινε με τρία παράλληλα.

Συνολικά έχουν διεξαχθεί 29 αναμετρήσεις, όπου τον πρώτο λόγο έχει η ισοπαλία (11 φορές), ακολουθούν οι νίκες των γηπεδούχων (9 φορές) και οι νίκες των φιλοξενούμενων (9 φορές).

Σύμφωνα και με όσα αναφέρει η Super League “… οι ομάδες που έχουν συμμετάσχει σε αγώνες της πρεμιέρας είναι 23, με τον ASTERAS AKTOR να έχει τις περισσότερες, με αυτή να είναι η όγδοη. Η Ξάνθη είχε τέσσερις παρουσίες σε πρεμιέρα, ενώ και η Λαμία και ο Ατρόμητος έχουν από τέσσερις.

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά θα είναι σε παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία ο Βόλος, ενώ αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη για τον Ολυμπιακό”.

Το πλήρες πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

23.08.2025, 20:00 Άρης – Βόλος

23.08.2025, 20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

23.08.2025, 20:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

24.08.2025, 19:45 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

24.08.2025, 20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

24.08.2025, 21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

25.08.2025, 19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

Το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ πήρε αναβολή, μετά από σχετικό αίτημα των “πρασίνων”