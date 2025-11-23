Super League: Με ΑΕΚ – Άρης και «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό το πρόγραμμα της ημέρας

Η επανεκκίνηση της Super League μας έδωσε τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Ατρόμητος (3-0) και Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός (1-1), στο πρόγραμμα του Σαββάτου (22.11.2025) και σήμερα (23.11.2025) ακολουθεί το κυρίως μέρος της 11ης «στροφής» του πρωταθλήματος, που περιλαμβάνει το ΑΕΚ – Άρης.

Το πρόγραμμα της ημέρας (17:00) ανοίγει στις Σέρρες, με τον τοπικό Πανσερραϊκό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Μόλις μια νίκη μετράνε οι γηπεδούχοι στο πρωτάθλημα και 5 συνολικά βαθμούς, την ώρα που το «τριφύλλι» προέρχεται από μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ και θέλει να κρατήσει ένα.. σταθερό βηματισμό στη Super League κι έτσι να διατηρήσει την επαφή του με την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (έχει 15 βαθμούς και «χρωστάει» το ματς της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ).

Λίγο μετά (19:00) ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Κηφισιά. Ο «δικέφαλος του Βορρά» γνώρισε την πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα, μέσα στη Λεωφόρο, ένα αποτέλεσμα που τον έριξε από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα (23 βαθμούς). Απ’ την άλλη, η αθηναϊκή ομάδα περνάει μια περίοδο αστάθειας, μένοντας χωρίς νίκη στα 4 από τα τελευταία πέντε της ματς (12 βαθμοί). Η τελευταία συνάντηση των δυο ομάδων στην Τούμπα «έκρυβε» μια δύσκολη νίκη για τους γηπεδούχους (2-1 με αυτογκόλ νίκης στο 78’).

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Κυριακής θα ολοκληρωθεί στις 21:00 με το ΑΕΚ – Άρης. Η Ένωση θέλει να παραμείνει στις κορυφαίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα (22 βαθμοί) μεγαλώνοντας το νικηφόρο της σερί, κάτι που θα της τoνώσει το ηθικό, ενόψει του αγώνα στην έδρα της Φιορεντίνα, για το Conference League.

Το ματς έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα, αφού ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΚ -έχοντας κατακτήσει μάλιστα και πρωτάθλημα με την ομάδα- Μανόλο Χιμένεθ, θα μπει για πρώτη φορά στην OPAP Arena και μάλιστα ως προπονητής του Άρη!

Ο Άρης προέρχεται από έξι συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, γεγονός που τον έχει φέρει σε δύσκολη θέση και έχει δημιουργήσει συνθήκες πίεσης, καθώς έμεινε πίσω στη βαθμολογία (13 βαθμοί).

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

17.00: Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (NS2HD)

19.00: ΠΑΟΚ – Κηφισιά (NS PRIME)

21.00: ΑΕΚ – Άρης (CS1HD)

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

18.00: Βόλος – Λεβαδειακός (CS2HD)

20.00: ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ (CS1HD)

Η βαθμολογία της Super League

1. Ολυμπιακός 28 (26-7)

2. ΠΑΟΚ 23 (20-7)

3. ΑΕΚ 22 (11-7)

4. Λεβαδειακός 18 (26-12)

5. Βόλος 18 (13-13)

6. Παναθηναϊκός 15 (12-9)

7. Άρης 13 (9-11)

8. Κηφισιά 12 (17-18)

9. Παναιτωλικός 12 (13-17)

10. Ατρόμητος 9 (11-15)

11. Αστέρας Τρίπολης 8 (13-17)

12. ΑΕΛ Novibet 7 (9-18)

13. ΟΦΗ 6 (9-20)

14. Πανσερραϊκός 5 (7-25)