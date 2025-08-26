Super League: Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος

Γνωστοί έγιναν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League το διήμερο (30-31/8/25).

Κάπως έτσι και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ντέρμπι, όλοι οι διαιτητές της Super League είναι Έλληνες. Αυτό σημαίνει πως στο Πανθεσσαλικό Στάδιο που ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο ματς Πανσερραϊκός – ΟΦΗ τη διαιτησία θα αναλάβει ο Μιχαήλ Ματσούκας. Ο Χρήστος Βεργέτης θα βρεθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την αναμέτρηση Άρης – Παναιτωλικός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης στην «OPAP Arena» θα διευθύνει ο Αναστάσιος Παπαπέτρου, την ώρα που στην Τούμπα ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης θα σφυρίξει το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Τέλος, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος θα είναι ο ρέφερι στο Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 30/8

19:00 Βόλος – Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης. Βοηθοί: Μπαλιάκας, Κορώνας. 4ος: Γιουματζίδης. VAR: Τσακαλίδης, Αντωνίου.

19:30 Πανσερραϊκός – ΟΦΗ: Ματσούκας. Βοηθοί: Νίκζας, Κλεπετσάνης. 4ος: Τζήλος. VAR: Κουμπαράκης, Κόκκινος.

21:00 Άρης – Παναιτωλικός: Βεργέτης. Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος. 4ος: Γιαννουκάς. VAR: Πουλικίδης, Κατοίκος.

21:30 ΑΕΛ – Κηφισιά: Κουκούλας. Βοηθοί: Πάτρας, Χριστοδούλου. 4ος: Σιδηρόπουλος. VAR: Ευαγγέλου, Ανδριανός.

Κυριακή 31/8

20:00 ΑΕΚ – Αστέρας Τρίπολης: Παπαπέτρου. Βοηθοί: Απτόσογλου, Κολλιάκος. 4ος: Μόσχου. VAR: Κουμπαράκης, Φίτσας.

21:00 ΠΑΟΚ – Ατρόμητος: Κατσικογιάννης. Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Μωυσιάδης. 4ος: Κατοίκος, VAR: Σιδηρόπουλος, Πουλικίδης.

22:00 Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός: Παπαδόπουλος. Βοηθοί: Πετρόπουλος, Σπυρόπουλος. 4ος: Μπακογιάννης. VAR: Φωτιάς, Ανδριανός.