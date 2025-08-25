Super League: Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ απέφυγαν τις παγίδες της πρεμιέρας

Το ανανεωμένο πρωτάθλημα της Super League ξεκίνησε χωρίς εκπλήξεις, με τους “μεγάλους” να φτάνουν εύκολα ή δύσκολα στα θετικά αποτελέσματα. Την πιο αγχωτική νίκη πέτυχε ο Ολυμπιακός και την πιο άνετη η ΑΕΚ.

Το πρωτάθλημα της Super League έκανε σέντρα το Σαββατοκύριακο (24-25 Αυγούστου), με τους τρεις από τους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου να ρίχνονται στη μάχη και να πραγματοποιούν ιδανικό ξεκίνημα. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν αγωνίστηκε, καθώς η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ αναβλήθηκε λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του τριφυλλιού.

Καρδιοχτύπησε ο Ολυμπιακός, αλλά είχε Γιαζίτσι

Την πιο αγχωτική νίκη από τους “μεγάλους” πανηγύρισε ο Ολυμπιακός. Οι πρωταθλητές Ελλάδας τα βρήκαν σκούρα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο κεκλεισμένων των θυρών “Γ. Καραϊσκάκης”, με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να αδυνατεί για 90 λεπτά να ξεκλειδώσει την εξαιρετικά στημένη άμυνα των Αρκάδων.

Τη λύση για τους Πειραιώτες έμελλε να δώσει ο Γιαζίτσι. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός ήρθε από τον πάγκο και σημείωσε ένα απίθανο γκολ, λυτρώνοντας τον Ολυμπιακό στο 90+3′, για να έρθει ο Ελ Κααμπί να διαμορφώσει το τελικό 2-0 στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ο Γιαζίτσι, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο περσινό παιχνίδι με τον Αστέρα, έδειξε ότι είναι ικανός να δώσει λύσεις τη φετινή σεζόν στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

“Καθάρισε” νωρίς η ΑΕΚ

Ακριβώς την πρεμιέρα που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, πραγματοποίησε η ΑΕΚ. Καθάρισε από νωρίς τον Πανσερραϊκό 2-0 στην OPAP Arena και τώρα στρέφει την προσοχή της στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League (28/8). Τα γκολ της Ένωσης πέτυχαν ο Μάνταλος με πέναλτι στο 23΄ και ο Ζίνι στο 27΄.

Η ομάδα του Νίκολιτς μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και αφού γλίτωσε το γκολ στο πέμπτο λεπτό (σ.σ. ο Στρακόσα νίκησε σε τετ-α-τετ τον Γκριν), βρήκε νωρίς τον δρόμο προς τα δίχτυα και έφτασε στη νίκη χωρίς να χρειαστεί να σπαταλήσει δυνάμεις ενόψει του αγώνα με την Άντερλεχτ που ακολουθεί.

Νικηφόρα πρεμιέρα για ΠΑΟΚ με Γιακουμάκη και αύρα Ζαφείρη

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΛ με 1-0 στην Τούμπα. Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά για την ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου που βρήκε μπροστά τις σε αρκετές περιπτώσεις τον Νίκο Μελίσσα, ο οποίος κράτησε όσο μπορούσε την ομάδα του στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.

Οι Θεσσαλονικείς ήταν πολύ ανώτεροι από τους Θεσσαλούς, σφυροκόπησαν την εστία των βυσσινί και κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη.

Το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά έκανε ο Γιακουμάκης, ενώ στο γήπεδο βρέθηκαν οι γονείς του Χρήστου Ζαφείρη. Ο ίδιος ο Έλληνας μέσος έρχεται σήμερα (25/8/2025) το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.