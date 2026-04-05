Super League playoffs (5-8): Έμειναν στο 1-1 τα Λεβαδειακός – Άρης και Βόλος – ΟΦΗ, η βαθμολογία στο μίνι πρωτάθλημα

Σταθερό προβάδισμα, έναντι των άλλων τριών ομάδων που συμμετέχουν στα playoffs της Super League για τις θέσεις 5-8 διατήρησε ο Λεβαδειακός. Οι Βοιωτοί έφεραν 1-1 με τον Άρη στην έδρα τους, ενώ την ίδια στιγμή ο Βόλος έμεινε στο 1-1 με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Ο Λεβαδειακός έφτασε έτσι τους 22 βαθμούς στο μίνι πρωτάθλημα της Super League και διατηρήθηκε στο +5 από τον Βόλο και τον ΟΦΗ, αλλά και στο +6 από τον Άρη, που στην αναμέτρηση με τους Βοιωτούς είχε τρία δοκάρια!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1

Στο 8′ και μετά από το λάθος του Μάγκνουσον, ο Γκαρέ μπήκε από τα δεξιά, πλάσαρε τον Λοντίγκιν στην κλειστή γωνία και άνοιξε το σκορ για τον Άρη. Ο διαιτητής Παπαπέτρου κλήθηκε από τον VAR να δει το μαρκάρισμα που έκανε ο Χόνγκλα στον Μπάλτσι στη φάση και ακύρωσε το γκολ για φάουλ, γεγονός που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες της πλευράς των Θεσσαλονικέων.

Ο Λεβαδειακός ανέβασε “στροφές” και στο 26′ έχασε τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει. Μετά από εκτέλεση κόρνερ και μια πρώτη κεφαλιά, ο Μπάλτσι έπιασε ανάποδο ψαλίδι από τα όρια της μικρής περιοχή και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο ημίχρονο είχε αρκετές ευκαιρίες στις δυο εστίες, με τον Άρη να κάνει το 0-1 στο 31′. Ο Καντεβέρε απέφυγε ωραία τον Μάγκνουσον, μοίρασε την μπάλα στον Γκαρέ και ο Αργεντινός έστειλε στα δίχτυα. Ο Λεβαδειακός πίεσε για την ισοφάριση, αλλά στο 37′ είδε τον Πέρεθ να έχει δοκάρι με πλασέ, ενώ στο 45+3′ είδε τον Καντρέβε να έχει δοκάρι σε κοντινή κεφαλιά.

Ο Λεβαδειακός μπήκε πιο δυνατά στην επανάληψη και στο 58′ έφτασε στην ισοφάριση. Ο Τσάπρας έκανε το γύρισμα (10η ασίστ του στο πρωτάθλημα), με τον Βέρμπιτς να κάνει την προβολή και να κάνει το 1-1. Στο 87′ ο Άρης είχε μεγάλη ευκαιρία να πάρει τη νίκη. Ο Μπουσαΐντ -που μόλις είχε περάσει στο ματς σαν αλλαγή- σούταρε με δύναμη και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

Οι δυο ομάδες έπαιξαν επιθετικά, με τον ΟΦΗ να χάνει μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει μόλις στο 4′, με τον Σιαμπάνη να λέει “όχι” στην προσπάθεια του Σαλσίδο. Ο Βόλος είχε καλύτερη εικόνα στη συνέχεια και στο 32′ είχε την κορυφαία του στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Ο Λάμπρου “πάτησε” στην περιοχή των φιλοξενούμενων από τα δεξιά, έκανε το διαγώνιο σουτ, με τον Χριστογεώργο να αποκρούει.

Ο Βόλος ήταν πιο πιεστικός στην επανάληψη και στο 56′ έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση. Ο Καραχάλιος δεν απομάκρυνε μέσα στην περιοχή του ΟΦΗ, ο Λάμπρου έκλεψε και εκτέλεσε και ο Χριστογεώργος με μεγάλη απόκρουση έδιωξε σε κόρνερ! Τρία λεπτά μετά, οι Κρητικοί άγιξαν και αυτοί το γκολ. Ο Φούντας εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ από πλάγια θέση, η μπάλα δεν πήρε ύψος, πέρασε από το τείχος που πήδηξε, με τον Σιαμπάνη να διώχνει πάνω στη γραμμή, στη γωνία του, σχεδόν κάνοντας σπαγκάτ.

Τελικά, στο 69′ ο Βόλος ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Μετά από σέντρα από τα αριστερά, ο Λάμπρου πήρε την κεφαλιά από το ύψος της μεγάλης περιοχής και έκανε το 1-0. Έξι λεπτά μετά, όμως, ο Φούντας έπιασε και αυτός τρομερή κεφαλιά στην αντίπαλη περιοχή και έκανε το 1-1 για τον ΟΦΗ.

Στο 82′ οι Κρητικοί είχαν μεγάλη στιγμή να φτάσουν στην ανατροπή του σκορ. Από σέντρα του Σενγκέλια, ο Νους έπιασε ωραία κεφαλιά αλλά είδε την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από την εστία του Χριστογεώργου! μεγάλη φάση ήταν και αυτή στο 90+5′, με τον Ρομάνο να πλασάρει ψηλά, σχεδόν από το ύψος του πέναλτι.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Βόλος – ΟΦΗ 1-1

Λεβαδειακός – Άρης 1-1

Η βαθμολογία

Λεβαδειακός 22

Βόλος 17

ΟΦΗ 17

Άρης 16

2η αγωνιστική: Σάββατο 18 Απριλίου

18:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:30 Άρης – Βόλος