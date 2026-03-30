Super League: Στις 22-23 Αυγούστου η σέντρα του νέου πρωταθλήματος

ΦΩΤΟ KLODIAN LATO/ EUROKINISSI

Το Δ.Σ. της Super League συνεδρίασε τη Δευτέρα (30.03.2026), εγκρίνοντας τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος και ορίζοντας το πρόγραμμα σε playoffs (1-4 και 5-8) και playouts.

Παράλληλα, η Super League ανακοίνωσε και την ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Η “σέντρα” θα γίνει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου!

Η ανακοίνωση:

Κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League έλαβε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αποφάσεις:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

Ομόφωνα το Δ.Σ. της διοργανώτριας αρχής ενέκρινε τον ορισμό – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε όπως το Πρωτάθλημα Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2026.

