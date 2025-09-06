Αθλητικά

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής – Δεν ορίστηκε το Κηφισιά – Παναθηναϊκός

Δεν έχει ακόμη ημέρα και ώρα το Κηφισιά - Παναθηναϊκός λόγω του ζητήματος με την έδρα των γηπεδούχων
Ο Μλαντένοβιτς στην πρεμιέρα της Super League (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Μλαντένοβιτς στην πρεμιέρα της Super League (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Super League ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, χωρίς όμως το Κηφισιά – Παναθηναϊκός, το οποίο και θα οριστεί τις επόμενες ημέρες.

Ο Παναθηναϊκός, που δεν αγωνίστηκε στην πρεμιέρα με τον ΟΦΗ εξαιτίας των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεών του, θα πρέπει να περιμένει να λυθεί το θέμα με την έδρα της Κηφισιάς, για να δει πότε θα παίξει το επόμενο παιχνίδι του στη Super League.

Η “νεοφώτιστη” της Super League είχε ζητήσει το ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τους “πράσινους”, αλλά κατήγγειλε ότι δεν πήρε απάντηση και έτσι, σε πρώτη φάση δεν έχει οριστεί ο επόμενος αγώνας της.

Το πρόγραμμα στην 3η αγωνιστική

Σάββατο 13/9

18:00 Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

 

20:00 Παναιτωλικός – Βόλος

20:00 Ατρόμητος – Άρης

Κυριακή 14/9

18:00 Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΛ

20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ

21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

