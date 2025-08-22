Super League: Το μετεγγραφικό πάρε – δώσε των 14 ομάδων του πρωταθλήματος

Δυο είναι οι μεγάλες “αγάπες” των ποδοσφαιρόφιλων σε κάθε χώρα. Η αγωνιστική δράση -εκτός συνόρων και τα εγχώρια πρωταθλήματα, αλλά και οι περίοδοι των μετεγγραφών. Με την έναρξη της Super League να βρίσκεται… προ των πυλών, οι φίλοι των 14 ομάδων του πρωταθλήματος είδαν τους συλλόγους που υποστηρίζουν να… φέρνουν και να διώχνουν “κόσμο”.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης, κατακτώντας το 48ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και το 19ο νταμπλ, με τον Παναθηναϊκό να μένει στη 2η θέση της Super League. Την τετράδα έκλεισαν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, πρωταθλητές του 2024 και 2023 αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα… χαμηλά, Λαμία και Καλλιθέα υποβιβάστηκαν, ενώ ΑΕΛ και Κηφισιά πήραν τις θέσεις τους στο ελληνικό πρωτάθλημα 2025-26. Οι ομάδες της Super League μπήκαν στη μετεγγραφική περίοδο του καλοκαιριού, με σκοπό να βελτιώσουν, να “καθαρίσουν” το ρόστερ τους, αλλά και να βγάλουν χρήματα με πωλήσεις, ενώ είχαμε και κάποιες αποχωρήσεις από την ενεργό δράση, με τους Ζέκα και Βιερίνια να λένε “αντίο”.

Πρωταθλήτρια ομάδα στις αφίξεις παικτών -είτε είναι με μετεγγραφή, είτε με απόκτηση ελεύθερου- είναι η ΑΕΛ, βάζοντας στη”μηχανή” της 18 παίκτες, με τον Πανσερραϊκό να ακολουθεί με 17 ποδοσφαιριστές

Την ίδια στιγμή, η ομάδα που άνοιξε την… πόρτα της εξόδου στους περισσότερους ποδοσφαιριστές είναι ο Πανσερραϊκός (24 παίκτες) με τον Βόλο να “μετράει” 20 παίκτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τα πιο “δυνατά” ονόματα που ήρθαν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Νταβίντε Καλάμπρια του Παναθηναϊκού (ο Ρενάτο Σάντσες δεν έχει υπογράψει ακόμα στο “τριφύλλι”) έχουν την πρωτιά. Στον ΠΑΟΚ, η απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη έκανε αίσθηση, ενώ η μετεγγραφή του Χρήστου Ζαφείρη θα… ισχύσει από τον προσεχή Ιανουάριο.