Super League: Το μετεγγραφικό πάρε – δώσε των 14 ομάδων του πρωταθλήματος

ΑΕΛ
ΗΡΘΑΝ
Αναγνωστόπουλος (31/γκολκίπερ/Ολυμπιακός)
Πέρες (25/κ. χαφ/Παναιτωλικός)
Τούπτα (27/σέντερ φορ/Βίτζεβ Λοτζ)
Γκαράτε (31/σέντερ φορ/Ουρακάν)
Στάικος (29/αμ. χαφ/Πανσερραϊκός)
Φαϊζάλ (21/δ. εξτρέμ/Σάο Πάολο U20)
Χατζηστραβός (25/επιθ. χαφ/Πανσερραϊκός)
Δεληγιαννίδης (28/δ. μπακ/Πανσερραϊκός)
Τσάκλα (31/στόπερ/Σαμπάχ)
Σανγκάλ (32/αρ. εξτρέμ/Απόλλων Λεμεσού)
Ατανάσοφ (25/αμ. χαφ/Κρακόβια)
Αποστολάκης (26/δ. μπακ/Σερίφ)
Παντελάκης (30/στόπερ/Παναιτωλικός)
Φερίγκρα (26/στόπερ/Πάσος Φερέιρα)
Σουρλής (22/κ. χαφ/Λαμία)
Γιούσης (26/αρ. εξτρέμ/Καρμιώτισσα)
Κοβάτσεβιτς (29/αρ. μπακ/Καρμιώτισσα)
Μελίσσας (32/γκολκίπερ/Νέα Σαλαμίνα)
ΕΦΥΓΑΝ
Βαφέας (28/στόπερ/Καλαμάτα)
Οικονόμου (29/κ. χαφ/Καλαμάτα)
Λυμπεράκης (27/αρ. μπακ/Καλαμάτα)
Τάχατος (23/δ. μπακ/Καλαμάτα)
Κ. Παπαγεωργίου (29/επιθ. χαφ/Πανιώνιος)
Στίνα (27/επιθ. χαφ/Ζίμπρου)
Σιατραβάνης (32/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)
Μπαριέντος (34/κ. χαφ/Νίκη Βόλου)
Φατάι (35/σέντερ φορ/Αφουμάτσι)
Α. Παπαγεωργίου (38/δ. μπακ/ελεύθερος)
Γιαξής (24/αμ. χαφ/Αναγ. Καρδίτσας)
Γραββάνης (17/σέντερ φορ/ΠΑΟΚ Β)
Στάμου (34/στόπερ/Μαρκό)
Περντρέου (30/γκολκίπερ/Ακρίτας)
Σουλούκος (24/γκολκίπερ/Ηρακλής)
Πίτσικος (22/γκολκίπερ/ελεύθερος)
ΑΡΗΣ
ΗΡΘΑΝ
Ράτσιτς (27/αμ. χαφ/Σασουόλο)
Καντεβέρε (29/σέντερ φορ/Ναντ)
Γένσεν (27/επ. χαφ/Αουγκσμπουργκ)
Φαντιγκά (25/δ. μπακ/Γάνδη)
Μορουτσάν (26/δ. εξτρέμ/Ανκαραγκουτσού)
Πέρεθ (27/δ. εξτρέμ/Θέλτα)
Αλβαρο (25/στόπερ/Εστορίλ)
Τεχέρο (28/δ. μπακ/Εσπανιόλ)
Μισεουί (20/επιθ. χαφ/Χιρόνα)
Σούντμπεργκ (29/στόπερ/Σίβασπορ)
Αθανασιάδης (32/γκολκίπερ/ΑΕΚ Λάρνακας)
Δώνης (28/αρ. εξτρέμ/ΑΠΟΕΛ)
Μάικιτς (25/γκολκίπερ/Ιστρα)
Γιαννιώτας (32/δ. εξτρέμ/Λεβαδειακός)
*Έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 31χρονο διεθνή Έλληνα γκολκίπερ, Σωκράτη Διούδη για την επιστροφή του στην ομάδα.
ΕΦΥΓΑΝ
Σιφουέντες (26/κ. χαφ/Ρέιντζερς)
Σπίκιτς (26/αρ. εξτρέμ/Ντ. Ζάγκρεμπ)
Μάγιο (34/δ. μπακ/ελεύθερος)
Νταρίντα (34/κ. χαφ/Χράντετς)
Μοντόγια (34/δ. μπακ/ελεύθερος)
Πάρντο (32/κ. χαφ/ελεύθερος)
Σαβέριο (26/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)
Βέλεθ (34/στόπερ/Καρταχένα)
Ζουλ (27/αμ. χαφ/ελεύθερος)
Χουάνκαρ (35/αρ. μπακ/ελεύθερος)
Φατόρε (23/δ. μπακ/ελεύθερος)
Κέρκεζ (25/αρ. μπακ/Παρτιζάν)
Φετφατζίδης (34/δ. εξτρέμ/αποσύρθηκε)
Κυριαζής (21/γκολκίπερ/Κονκένσε)
Σίντκλεφ (20/γκολκίπερ/Αλ Μπίντα)
Ζαμόρα (23/δ. εξτρέμ/Βιζέλα)
Κουέστα (34, τερματοφύλακας, Αντάλιασπορ)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΗΡΘΑΝ
Σιλά (31/αρ. μπακ/Μονπελιέ)
Μεντιέτα (32/αρ. εξτρέμ/Αλ Φαϊσάλι)
Εμμανουηλίδης (24/αρ. εξτρέμ/Βέιλε)
Φερνάντεθ (28/δ. μπακ/Χίμκι)
Σίπτσιτς (30/στόπερ/Τενερίφη)
Ιβάνοφ (30/στόπερ/Μπραουνσβάιγκ)
Αγγελίδης (20/γκολκίπερ/Βέρντερ ΙΙ)
Χαραλαμπόγλου (20/σέντερ φορ/Ουτρέχτη U21)
Πομόνης (23/αρ. μπακ/Ατρόμητος)
ΕΦΥΓΑΝ
Χατζηγιοβάνης (28/δ. εξτρέμ/Ομόνοια)
Ρετζίς (28/αρ. εξτρέμ/Βαν Σπορ)
Ζούγλης (21/δ. εξτρέμ/Ολυμπιακός Β)
Αλβαρες (30/αρ. μπακ/Τίγκρε)
Χουχούμης (30/αρ. μπακ/Κηφισιά)
Τζίμας (24/αρ. εξτρέμ/Κηφισιά)
Γκαρθία (26/δ. μπακ/ελεύθερος)
Γραμματικάκης (22/γκολκίπερ/Βόλος)
Ντελί (33/στόπερ/Σλάβια Πράγας Β)
Σγουρής (23/γκολκίπερ/Πανιώνιος)
Αντεσίνα (23/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)
Φαράζ (23/αρ. εξτρέμ/Ράντνικ)
Ούντομ (22/στόπερ/Βιγιαρεάλ Β)
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΗΡΘΑΝ
Τσιλούλης (30/δ. εξτρέμ/ΑΕΚ)
Οζέγκοβιτς (31/σέντερ φορ/Νίζνι)
Ούρονεν (31/αρ. μπακ/ΑΙΚ Στοκχόλμης)
Παπαδόπουλος (23/αρ. μπακ/Χανιά)
Αθανασίου (26/γκολκίπερ/ΠΑΣ Γιάννινα)
ΕΦΥΓΑΝ
Αθανασίου (24/αρ. μπακ/Ρίο Αβε)
Μπρόρσον (29/στόπερ/ΑΠΟΕΛ)
Ουάρντα (31/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)
Καλοσκάμης (20/επιθ. χαφ/ΑΕΚ)
Βρακάς (24/επιθ. χαφ/Μπρίσμπεν Ρόαρ)
Καρλίτος (35/σέντερ φορ/Βιετσίστα)
Πομόνης (23/αρ. μπακ/Αστ. Τρίπολης)
Σάλτας (23/γκολκίπερ/ελεύθερος)
ΒΟΛΟΣ
ΗΡΘΑΝ
Κάργας (30/στόπερ/Ανόρθωση)
Σόρια (28/δ. μπακ/Λαμία)
Μπουζούκης (27/επιθ. χαφ/Παναιτωλικός)
Πίντσι (29/αρ. εξτρέμ/Εροκσπορ)
Μακνί (23/σέντερ φορ/Χέμπαρ)
Μαρτίνες (21/αμ. χαφ/Ιντεπεντιέντε)
Φορτούνα (30/αρ. μπακ/Γάνδη)
Χάμουλιτς (24/σέντερ φορ/Βίτζεβ Λοτζ)
Αντελέγε (25/γκολκίπερ/Παραλίμνι)
Θαρθάνα (23/δ. εξτρέμ/Ιμπίθα)
Κύρκος (22/επιθ. χαφ/ΠΑΣ Γιάννινα)
Ζόκα (29/επιθ. χαφ/Γκεντσλερμπίρλιγι)
Λαγωνίδης (22/στόπερ/ΠΑΟΚ Β)
Γρόσδης (23/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)
Σινανάι (21/αρ. μπακ/ΠΑΟΚ Β)
Γραμματικάκης (22/γκολκίπερ/Αστ. Τρίπολης)
ΕΦΥΓΑΝ
Καλογερόπουλος (20/στόπερ/Ολυμπιακός)
Κουτσίδης (20/στόπερ/Ολυμπιακός)
Σούντγκρεν (34/δ. μπακ/Ντέγκερφορς)
Κόβατς (31/γκολκίπερ/Νιρεγκιχάζα)
Παπαδόπουλος (25/γκολκίπερ/Καλλιθέα)
Χιλ (29/αρ. εξτρέμ/Τενερίφη)
Χουάνπι (31/επιθ. χαφ/ελεύθερος)
Κόστα (28/σέντερ φορ/ελεύθερος)
Χέρμανσον (30/στόπερ/ελεύθερος)
Σκραμπ (30/δ. εξτρέμ/Πολόνια Βαρσοβίας)
Μίλετιτς (34/στόπερ/ελεύθερος)
Φεράρι (33/αρ. μπακ/ελεύθερος)
Κόμπα (31/δ. εξτρέμ/ελεύθερος)
Κόντε (36/σέντερ φορ/ΠΑΣ Γιάννινα)
Ασεχνούν (26/αρ. εξτρέμ/ελεύθερος)
Ντε Καμπς (33/αμ. χαφ/ελεύθερος)
Δόσης (24/αμ. χαφ/ελεύθερος)
Κάτσικας (23/δ. μπακ/Ηρακλής)
Μπερναντού (24/κ. χαφ/ελεύθερος)
Ασλανίδης (23/στόπερ/ελεύθερος)
ΚΗΦΙΣΙΑ
ΗΡΘΑΝ
Πέρεθ (36/αμ. χαφ/Παναθηναϊκός)
Ποκόρνι (28/στόπερ/Ολομουτς)
Τεττέη (24/σέντερ φορ/Παναιτωλικός)
Εσκιβέλ (26/κ. χαφ/Σάνταουνς)
Μούσιολικ (29/σέντερ φορ/Σλασκ Βρότσλαβ)
Πετκόφ (26/στόπερ/Σλασκ Βρότσλαβ)
Σόουζα (23/δ. εξτρέμ/Μπενφίκα Β)
Ραμίρες (24/γκολκίπερ/Ιντεπεντιέντε)
Χουχούμης (30/αρ. μπακ/Αστ. Τρίπολης)
Τζίμας (24/αρ. εξτρέμ/Αστ. Τρίπολης)
Αντόνισε (23/αρ. εξτρέμ/Μορεϊρένσε)
Λίγδας (18/επιθ. χαφ/Ολυμπιακός U19)
Πατήρας (21/επιθ. χαφ/Ρίο Αβε U23)
ΕΦΥΓΑΝ
Κυριόπουλος (20/δ. εξτρέμ/Παναθηναϊκός)
Ρόσα (32/αρ. μπακ/Λουζιτανία)
Σιλά (31/αρ. μπακ/Καλαμάτα)
Σόουζα (33/στόπερ/ελεύθερος)
Σωτηράκος (30/στόπερ/Καλλιθέα)
Ρουκουνάκης (23/αμ. χαφ/ΑΕΚ Β)
Μάναλης (30/σέντερ φορ/ελεύθερος)
Μεντόσα (32/επιθ. χαφ/Μαρκό)
Να (23/αρ. μπακ/Αναγ. Καρδίτσας)
Νεκούλ (25/επιθ. χαφ/Χανιά)
Τζίνο (32/κ. χαφ/Αλντοσίβι)
Σπίνος (24/στόπερ/ελεύθερος)
Μίλερ (25/δ. εξτρέμ/Μαρκό)
Κατσούρι (27/δ. μπακ/ελεύθερος)
Μαϊδάνα (23/αρ. μπακ/ελεύθερος)
Παυλάκης (34/αρ. μπακ/Καλλιθέα)
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΗΡΘΑΝ
Παλάσιος (33/δ. εξτρέμ/Ταγέρες)
Μανθάτης (28/δ. μπακ/Καλλιθέα)
Τσιμπόλα (30/κ. χαφ/Λαμία)
Λοντίγκιν (35/γκολκίπερ/Παναθηναϊκός)
Σουρδής (23/γκολκίπερ/Λαμία)
Λαγιούς (24/αρ. εξτρέμ/Μακάμπι Τελ Αβίβ)
Τσιβελεκίδης (26/στόπερ/Καλλιθέα)
Γκούμας (20/κ. χαφ/ΠΑΟΚ Β)
Φίλων (20/στόπερ/ΠΑΟΚ Β)
ΕΦΥΓΑΝ
Γιαννιώτας (32/δ. εξτρέμ/Aρης)
Ζίνι (22/σέντερ φορ/ΑΕΚ)
Εραμούσπε (35/στόπερ/Ηρακλής)
Αβραχάμ (29/επιθ. χαφ/Κιριάτ Σμόνα)
Μορέιρα (31/αρ. μπακ/ελεύθερος)
Γκαραβέλης (32/γκολκίπερ/ελεύθερος)
Ρόμο (31/σέντερ φορ/Ακρίτας)
Μεχία (35/αμ. χαφ/αποσύρθηκε)