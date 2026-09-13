Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Να συνεχίσει το σερί της θέλει η Ένωση κόντρα στους Αρκάδες που ψάχνουν τον πρώτο τους βαθμό

Μετά τις νίκες επί Άρη και ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει το σερί της με διπλό στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, ώστε να βρεθεί ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, περιμένοντας το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός.

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε πλήρη φόρμα και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος από την πλευρά του, “καίγεται” για βαθμούς, μετά το κακό ξεκίνημα στη φετινή Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Αρκάδες δεν έχουν ακόμη βαθμό στο πρωτάθλημα, “μετρώντας” τρεις ήττες και σε τρία παιχνίδια, αλλά αναμένεται να έχουν δύσκολο έργο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ελλάδας, η οποία θέλει να αποφύγει μία νέα “γκέλα”, μετά το ματς με την Κηφισιά.

Η προαναγγελία της Super League

Η ΑΕΚ στις δέκα τελευταίες της επισκέψεις στην Αρκαδία παραμένει αήττητη με έξι νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Τα εννέα παιχνίδια τους είναι για το πρωτάθλημα και το άλλο για το Κύπελλο Ελλάδος.

Ο ASTERAS AKTOR έχει επικρατήσει για τελευταία φορά των Κιτρινόμαυρων την 1η Οκτωβρίου 2017 με 2-0 (47’ Μουνάφο, 81’ Μανιάς). Από τότε έχουν διεξαχθεί 21 αγώνες και στις δύο έδρες για πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος με την ΑΕΚ να μετρά 16 νίκες και πέντε αναμετρήσεις να έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά για το πρωτάθλημα, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 18 φορές στην Τρίπολη, με τον ASTERAS AKTOR να επικρατεί στα πέντε από τα εννέα πρώτα μεταξύ τους παιχνίδια. Μόνο οι δύο από αυτές τις νίκες ήρθαν χωρίς να δεχθεί τέρμα, ενώ στις άλλες τρεις σκόραραν και οι δύο ομάδες.

Η ισοπαλία 1-1 έχει εμφανιστεί τρεις φορές και μαζί με τις νίκες της ΑΕΚ με 1-0 και 3-0 είναι τα αποτελέσματα που έχουν τις περισσότερες επαναλήψεις. Υπάρχουν δύο ισοπαλίες 0-0, η μια το 2015-16 και η τελευταία το 2021-22.

Η ΑΕΚ δεν έχει δεχθεί τέρμα στις τέσσερις από τις πέντε επισκέψεις της στην Τρίπολη και η τελευταία φορά που σκόραρε η ομάδα της Αρκαδίας ήταν στις 6 Νοεμβρίου 2022 στην ισοπαλία 1-1 η οποία διαμορφώθηκε από τα γκολ των Ρεγκίς και Άμπραμπατ.

ASTERAS AKTOR – ΑΕΚ

18 ΑΓΩΝΕΣ

5 ΝΙΚΕΣ ASTERAS AKTOR

5 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

8 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

ΓΚΟΛ: 18-24