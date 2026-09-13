Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: «Μάχη» κορυφής στην 4η αγωνιστική της Super League

Μετά από τρία παιχνίδια στη φετινή Super League, ο Παναθηναϊκός και ο Παναιτωλικός είναι οι μοναδικές ομάδες χωρίς απώλεια βαθμών και θα “μονομαχήσουν” για την κορυφή της βαθμολογίας.

Έχοντας κάνει το 3/3 στο φετινό πρωτάθλημα, Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός θα αναμετρηθούν στο ΟΑΚΑ, για να ένα παιχνίδι που μπορεί να χαρίσει σε έναν από τους δύο τη… μοναξιά της κορυφής.

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Οι “πράσινοι” έχουν κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα με τον Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο τους και έχουν την ευκαιρία να πάρουν από την αρχή… κεφάλι στην κούρσα για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ ο Παναιτωλικός είναι μέχρι στιγμής η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος και θα αγωνιστούν χωρίς ιδιαίτερο άγχος στο ΟΑΚΑ, για να συνεχίσουν την “τρελή” τους πορεία στη σεζόν.

Η προαναγγελία της Super League

Μετά από επτά διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναιτωλικό εντός και εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός έμεινε στη λευκή ισοπαλία με την ομάδα του Αγρινίου στην περσινή τους αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Super League. Η προηγούμενη απώλεια του ήταν στις 19 Φεβρουαρίου 2022 που είχε ηττηθεί με 1-0 στο Αγρίνιο.

Στον κύκλο των εντός έδρας αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες υπήρξαν επτά διαδοχικές νίκες του Παναθηναϊκού από το 0-0 στις 3 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι και το 0-0 στις 15 Μαρτίου 2026. Σε αυτά τα επτά παιχνίδια ο Παναιτωλικός σκόραρε στα τρία, ενώ οι άλλες τέσσερις νίκες των Πρασίνων ήταν χωρίς να δεχθούν τέρμα.

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Συνολικά ο Παναθηναϊκός έχει 13 νίκες σε 16 αναμετρήσεις που έχει υποδεχθεί τον Παναιτωλικό, ενώ από τις τρεις ισοπαλίες οι δύο είναι με 0-0 και η άλλη με 1-1 στην πρώτη επίσκεψη της ομάδας του Αγρινίου στην έδρα των Πρασίνων στις 23 Μαΐου 1976.

Οι 13 νίκες του Παναθηναϊκού είναι με επτά διαφορετικά σκορ και μόνο το 2-0 είναι αυτό που έχει τέσσερις επαναλήψεις, ενώ τρεις φορές οι Πράσινοι έχουν επικρατήσει με 4-0.

Ο Φεντερίκο Μακέντα είναι ο πρώτος σκόρερ των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, αφού έχει σημειώσει έξι τέρματα απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου με τα χρώματα των Πρασίνων και ξεπέρασε τον Μάρκους Μπεργκ που είχε πέντε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

16 ΑΓΩΝΕΣ

13 ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

3 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

– ΝΙΚΕΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΓΚΟΛ: 37-7