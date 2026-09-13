ΠΑΟΚ – Άρης: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Θεσσαλονίκη για την επιστροφή στις νίκες στη Super League

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στην Τούμπα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από ήττες στην Αθήνα και να ψάχνουν αντίδραση, ώστε να παραμείνουν κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Μετά το αρχικό 2/2 στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό και ο Άρης με την ΑΕΚ, γεγονός που δίνει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον για το μεταξύ τους ντέρμπι στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

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Οι δύο ομάδες δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται μία νέα απώλεια βαθμών, με τον ΠΑΟΚ να είναι το φαβορί μπροστά στους οπαδούς του στην Τούμπα.

Η προαναγγελία της Super League

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 3-1 στην περσινή αναμέτρησή του για το πρωτάθλημα μετά από δύο ήττες και μια ισοπαλία στα εντός έδρας παιχνίδια του με τον Άρη. Μάλιστα ο Δικέφαλος δεν είχε καταφέρει να σκοράρει σε αυτά τα τρία παιχνίδια, αφού υπήρξε ισοπαλία 0-0 το 2023-24 για την κανονική διάρκεια, ήττα με 1-0 για τα Playoffs και ήττα το 2024-25 στην κανονική διάρκεια.

Αυτή η νίκη του Άρη στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 ήταν και η τελευταία, αφού ακολούθησαν τέσσερα παιχνίδια – ένα για το Κύπελλο Ελλάδος και τρία για το πρωτάθλημα – στα οποία υπήρξαν τρεις ισοπαλίες και η νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 στην έδρα του.

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Πάντως στα δέκα τελευταία παιχνίδια τους ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης υπάρχουν μόλις τρεις νίκες γηπεδούχου, οι δύο είναι του ΠΑΟΚ και η άλλη του Άρη, ενώ τα τρία από τα δέκα παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί με λευκή ισοπαλία.

Το μεγαλύτερο αήττητο σερί που έχει ο ΠΑΟΚ με αντίπαλο τον Άρη ως γηπεδούχος είναι τα έντεκα διαδοχικά ματς και ξεκίνησε στις 2 Απριλίου 2000 με νίκη 3-2 και διήρκεσε μέχρι τις 3 Οκτωβρίου 2010, όταν οι Κίτρινοι επικράτησαν με 1-0 χάρη στο γκολ του Χαβίτο. Σε αυτά τα έντεκα ματς, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εννέα φορές, ενώ υπήρξαν και δύο ισοπαλίες.

Το 2-0 με έντεκα παρουσίες είναι το σκορ που έχει τις περισσότερες εμφανίσεις και ακολουθούν το 0-0, οι νίκες με 1-0 του ΠΑΟΚ και οι νίκες με 1-0 του Άρη με οκτώ εμφανίσεις.

ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ

67 ΑΓΩΝΕΣ

35 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

19 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

13 ΝΙΚΕΣ ΑΡΗΣ

ΓΚΟΛ: 98-50