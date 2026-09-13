Αρίνα Σαμπαλένκα: Τα έβαλε με τη ρακέτα της και την έσπασε μετά την ήττα στον τελικό του US Open

Έξαλλη η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την ήττα στον τελικό του US Open το Σάββατο (12.09.2026) με αποτέλεσμα να ξεσπάσει τα νεύρα της στην ρακέτα και να την σπάσει.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό της, μετά την ήττα της 2-1 σετ από την Έλενα Ριμπάκινα, στον τελικό του US Open.

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Η 28χρονη τενίστρια γνώρισε δεύτερη ήττα τη φετινή σεζόν από τη Ριμπάκινα σε τελικό Grand Slam και ολοκληρώνει τη σεζόν, χωρίς κάποιον τίτλο.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια στη συνέχεια τα έβαλε με έναν καμεραμάν.

Players to lose the finals of Australian Open and US Open the same season in the 21st Century 🫰



Justine Henin 2006

Roger Federer 2009

Aryna Sabalenka 2026 🐯 pic.twitter.com/grM52qcawz — Nick Ally ✝️ (@nick_ally1986) September 12, 2026

Μετά το τέλος του αγώνα, η Σαμπαλένκα δήλωσε: «Προφανώς είμαι απογοητευμένη αλλά θέλω να συγχαρώ την Έλενα για μια απίστευτη χρονιά και απίστευτα αποτελέσματα. Εξαιρετικά άξια. Απόλαυσέ το. Διασκέδασε απόψε αύριο και στο τέλος της σεζόν ώστε να κερδίσω μερικούς τίτλους. Ευχαριστώ».