Η UEFA ανακοινώνει στη Θεσσαλονίκη το «Champions League των Εθνικών ομάδων» και φέρνει αναταραχές στο ποδόσφαιρο

Η UEFA θα συνεδριάσει στη Θεσσαλονίκη (15/09/26) στη Θεσσαλονίκη με αφορμή των εορτασμών της ΕΠΟ για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και αναμένεται να ανακοινώσει το «Champions League των Εθνικών ομάδων».

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA θα ανακοινώσει τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους ευρωπαϊκούς τελικούς στο μέλλον. Παράλληλα, θα επικυρωθεί και η αλλαγή στο φορμάτ του Nations League και στις προκριματικές φάσεις των Μουντιάλ και Euro από το 2028.

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Ουσιαστικά, οι αλλαγές θα φέρουν ένα Champions League, όπου θα αγωνίζονται Εθνικές ομάδες. Μία League Phase δηλαδή, που θα αποφέρει χρήματα και νέο ενδιαφέρον στον χάρτη του ποδοσφαίρου.

Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι ο τρόπος διεξαγωγής των προκριματικών είναι μονότονος και έχει κουράσει το κοινό, ενώ δεν προσφέρει πολλά χρήματα από άποψη τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Στη League Phase αναμένεται να συμμετέχουν οι 36 καλύτερες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες θα δίνουν έξι ματς κόντρα σε ομάδες από τρία γκρουπ δυναμικότητας.

Η UEFA θέλει να δείξει στη FIFA τη δύναμή της και να συνεχίσει τον πόλεμο στον Ινφαντίνο, ενόψει και τον εκλογών του Μαρτίου.

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Όσα θα αποφασίσει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA

– Διορισμοί διοργανωτών:

Τελικοί Champions League UEFA 2028 και 2029

Τελικοί Europa League UEFA 2028 και 2029

Τελικοί Conference League UEFA 2028 και 2029

Τελικοί Champions League Γυναικών UEFA 2028 και 2029

Super Cup UEFA 2027 και 2028

Τελικοί Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) UEFA 2027

-Κανονισμοί του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Nations League γυναικών UEFA και των Προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών (2027-29) – Κανονισμοί των αγώνων νέων ανδρών και γυναικών UEFA 2027/28

-Τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Nations League UEFA (2026/27)

-Nέο σύστημα playoffs (για μετάβαση στη νέα αντίληψη που εγκρίθηκε τον Μάιο με τρεις League αντί για τέσσερις).