Σβεντ: «Δεν μου επέτρεψαν να επιστρέψω στη Euroleague, επειδή είμαι Ρώσος»

Ο Αλεξέι Σβεντ μιλώντας σε σερβικά Μέσα ανέφερε ότι λόγω της καταγωγής του από τη Ρωσία έμεινε εκτός Euroleague, καθώς είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα με το deal να μην ολοκληρώνεται, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ξέρω ποιες χώρες δεν με άφησαν να έρθω, ξέρω τι συνέβη. Μίλησα με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά είναι ξεκάθαρο γιατί δεν με άφησαν να έρθω στην Euroleague», είπε ο Αλεξέι Σβεντ στις δηλώσεις του.

Ο Σβεντ έχει αγωνιστεί σε 187 παιχνίδια της διοργάνωσης με μέσο όρο 16.1 πόντους, έχοντας φορέσει τις φανέλες των ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Χίμκι. Ο Ρώσος έχει αγωνιστεί επίσης και στις Ζενίτ και Ντιναμό Μόσχας, ενώ αυτήν την περίοδο φοράει τη φανέλα της Ούνιξ Καζάν.

«Δεν με άφησαν να έρθω στη EuroLeague λόγω της κατάστασης στη Ρωσία και επειδή είμαι Ρώσος. Ξέρω ποιες χώρες δεν με άφησαν να έρθω, ξέρω τι συνέβη. Μίλησα με τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά είναι ξεκάθαρο γιατί δεν με άφησαν να έρθω στην Ευρωλίγκα. Δεν πειράζει, είμαι χαρούμενος έτσι. Μου λείπει πολύ η EuroLeague, πάντα θέλω να παίζω στην ισχυρότερη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Πρέπει να περιμένουμε, να υπομείνουμε τα πάντα και μετά θα επιστρέψουμε. Δεν είναι καλό για κανένα άθλημα όταν δεν παίζεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φυσικά και θέλουμε να επιστρέψουμε. Αλλά, έχουμε το πρωτάθλημά μας, ελπίζω να επιστρέψουμε σύντομα, δεν εξαρτάται από εμάς να λύσουμε αυτά τα προβλήματα», είπε ο Αλεξέι Σβεντ στις δηλώσεις του.