Συγκινημένος ο 19χρονος Γεροφωκάς για το ντεμπούτο του στο Ολυμπιακός – Βόλος: «Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ στο Καραϊσκάκης»

Οι δηλώσεις του νεαρού τερματοφύλακα του Βόλου
Ο Γεροφωκάς
Ο Γεροφωκάς αποκρούει στο Ολυμπιακός - Βόλος (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 του Βόλου για τη 18η αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι που θα ξεχαστεί γρήγορα από όλους, εκτός από τον Θανάση Παπαθανασίου – Γεροφωκά.

Μόλις στα 19 του χρόνια, ο Θανάσης Παπαθανασίου – Γεροφωκά είδε τερματοφύλακας του Βόλου είδε την ομάδα του να χάνει με τραυματισμό και τον… δεύτερο τερματοφύλακά της, με αποτέλεσμα να κάνει ντεμπούτο στο Καραϊσκάκης, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. 

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης έτσι, η συγκίνησή του ήταν εμφανής, με τον ίδιο να σημειώνει ότι δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί κάτι τέτοιο, όταν ονειρευόταν να γίνει ποδοσφαιριστής.

Οι δηλώσεις του Γεροφωκά

“Ήταν όνειρο, το έφεραν οι συνθήκες με τις απουσίες, να βρεθώ εδώ και να παίξω. Είμαι συγκινημένος και χαρούμενος”.

Για το ντεμπούτο του στο Καραϊσκάκης: “Και μικρός να το σκεφτόμουν δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Ήλπιζα, περίμενα και δούλευα γι’ αυτό από μικρό παιδί. Βλέπω να πλησιάζω στο όνειρο ολοένα και περισσότερο”.

Για το τι σκεφτόταν: “Ήρθαν όλα πολλά γρήγορα, το συμβόλαιο έγινε μέσα σε 2-3 ημέρες. Σήμερα παίζω, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα. Είμαι χαρούμενος για το ντεμπούτο μου, αλλά όχι για το αποτέλεσμα”.

