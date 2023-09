Η Μαρία Σάκκαρη ήταν η μεγάλη νικήτρια στο 1000άρι τουρνουά της WTA, στη Γουαδαλαχάρα του Μεξικό και σήκωσε το τρόπαιο στην απονομή, όπου συγκίνησε και με τις δηλώσεις της.

Φορώντας τη φανέλα της εθνικής του Μεξικό, η Σάκκαρη τόνισε για μία ακόμη φορά ότι νιώθει σαν στο σπίτι της στη Γουαδαλαχάρα, επισήμανε πόσο σκληρό ήταν για εκείνη να μην έχει τίτλο τόσα χρόνια (πρώτος και τελευταίος μέχρι σήμερα, στο Ραμπάτ το 2019), ενώ αφιέρωσε τη νίκη της στον παππού και τη γιαγιά της.

«Εχω τόσα να πω. Κατ αρχάς συγχαρητήρια στην Καρολάιν γιατί έχει δουλέψει πολύ σκληρά για να φτάσει ως εδώ. Το γνωρίζω γιατί έχω δει την δουλειά της. Είχα πει πέρυσι για τους διοργανωτές ότι κάνετε τρομερή δουλειά εδώ. Είμαι χαρούμενη που είμαι μέρος αυτού του πρότζεκτ εδώ. Θα το ξαναπώ, εδώ είναι το δεύτερο σπίτι μου. Σας ευχαριστώ.

Γκάμπι (σ.σ. Σαμπατίνι, θρύλος του τένις) έχεις παίξει με την μητέρα μου και χαίρομαι που σε είχαμε εδώ».

Πάνω από 4 χρόνια περίμενα για έναν δεύτερο τίτλο. Ημουν Τοπ5 παίκτρια χωρίς τίτλο και ήταν σκληρό για μένα. Χαίρομαι που τα κατάφερα εδώ. Ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ξέρω τους έκανα περήφανους. Αφιερωμένος ο τίτλος στον παππού μου που πέθανε πέρυσι και στην γιαγιά μου που βλέπει από το σπίτι. Ραντεβού του χρόνου» .

Maria Sakkari after winning Guadalajara:



“I’m so happy to be a part of this group of people, to be here every year, to celebrate with you guys. With all of you. This is my 2nd home. Thank you so much.”



Crowd chants Maria! Maria! pic.twitter.com/b2AsNBDDJX