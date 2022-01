Ο Ανφέρνι Σίμονς πραγματοποίησε ένα από τα ματς της χρονιάς με 43 πόντους (4/5 δίποντα, 9/16 τρίποντα, 8/8 βολές) και 7 ασίστ, οδηγώντας τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς στη νίκη απέναντι στον… σεληνιασμένο Τράε Γιανγκ που πέτυχε από την πλευρά του 56 πόντους.

Ο Αμερικανός γκαρντ συγκίνησε όμως και με τις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, αφού αποκάλυψε ότι πέθανε το προηγούμενο βράδυ ο παππούς του και έτσι του αφιέρωσε τη νίκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σίμονς ανέφερε: «Πραγματικά δεν μπορώ να χαρώ για το πώς έπαιξα απόψε. Δυστυχώς ο παππούς μου πέθανε χθες το βράδυ από καρκίνο. Αυτή η εμφάνιση είναι για εκείνον, ειλικρινά. Του δίνω τα εύσημα, του αφιέρωσα όλο αυτό το παιχνίδι».

“I really can’t take credit for how I played tonight… Sadly my grandpa died last night from cancer. This is all him, honestly. I give credit to him, dedicated this whole game to him.”



