Ο Γιώργος Αγγελόπουλος συναντήθηκε με τον Καλίφα Αλ Μουμπάρακ στο Άμπου Ντάμπι

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον τελικό του Super Cup της Euroleague με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Άμπου Ντάμπι και ο Γιώργος Αγγελόπουλος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Καλίφα Αλ Μουμπάρακ.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ταξίδεψε στο Άμπου Ντάμπι για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Super Cup της Euroleague και ο Καλίφα Αλ Μουμπάρακ τον υποδέχθηκε στο Άμπου Ντάμπι, όπου και συζήτησαν τις εξελίξεις στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Ο Πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος, συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με την Αυτού Εξοχότητα Mohamed Khalifa Al Mubarak, στο περιθώριο του EuroLeague Super Cup.



Οι δύο άνδρες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συνεχίζοντας την επαφή που είχε ξεκινήσει λίγους μήνες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Final Four της EuroLeague 2025, το οποίο είχε επίσης φιλοξενηθεί στο Άμπου Ντάμπι.



Ο Mohamed Khalifa Al Mubarak, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Άμπου Ντάμπι και Πρόεδρος του Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική ανάπτυξη του Εμιράτου στους τομείς του αθλητισμού, του τουρισμού, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, καθώς και στην προσέλκυση κορυφαίων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων».