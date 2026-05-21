Συμφωνία Ολυμπιακού και Μπράιτον για την πώληση του Κοστίνια – Κοντά στα 10.000.000 ευρώ θα λάβουν οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με την Μπράιτον και ο Κοστίνια εκτός απροόπτου θα πρέπει να θεωρείται παίκτης των «γλάρων» με τις δύο ομάδες να κλείνουν ακόμα μία μεγάλη συμφωνία.

Η Μπράιτον θα βγάλει από τα ταμεία τις ένα ποσό κοντά στα 10.000.000 και μαζί με τα μπόνους το ποσό μπορεί να φτάσει τα 11.000.000, με τον Ολυμπιακό να διατηρεί και ποσοστό μεταπώλησης του Κοστίνια, το οποίο είναι πιθανό να αγγίξει το 15%.

Μετά το μεγάλο deal για τον Κωστούλα το περασμένο καλοκαίρι η Μπράιτον συνεχίζει να ψωνίζει από τον Ολυμπιακό, αλλά και συνολικά από την Ελλάδα, αφού να θυμίσουμε ότι το καλοκαίρι που προηγήθηκε είχε αγοράσει και τον Τζίμα από τον ΠΑΟΚ.

Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, που θα φέρει τον Πορτογάλο μπακ στην Premier League από τη νέα σεζόν και τον Ολυμπιακό σε αναζήτηση δεξιού οπισθοφύλακα.

Ο Κοστίνια αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2024 από τη Ρίο Άβε και κατέκτησε το νταμπλ στην πρώτη του χρονιά με τα ερυθρόλευκα, όπως και το Super Cup 2025. Συνολικά φόρεσε 74 φορές τη φανέλα των Πειραιωτών και πέτυχε 1 και έδωσε 4 ασίστ.