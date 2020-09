Ο Λουίς Σουάρες φέρεται να συμφώνησε οριστικά με τη Γιουβέντους για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία και να δημιουργήσει ένα “τρομακτικό” επιθετικό δίδυμο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά την τεράστια καριέρα του σε Άγιαξ, Λίβερπουλ και στο πλευρό του Μέσι στην Μπαρτσελόνα, ο Σουάρες αποφάσισε να συνεχίσει δίπλα σε έναν ακόμη σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, τον Πορτογάλο Ρονάλντο.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού, ο Ουρουγουανός επιθετικός έδωσε τα “χέρια” με τη Γιουβέντους και πλέον μένουν μόνο τα τυπικά για τη μετακόμισή του στο Τορίνο, ώστε να αγωνιστεί για πρώτη φορά στη Serie A.

Luis Suarez has agreed to join Juventus, with just his pay-off from Barcelona to be decided, reports @GuillemBalague pic.twitter.com/xQfbilqqrt