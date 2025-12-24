«Σύννεφα» στη σχέση Φρανσίσκο – Μασιούλις μετά την ήττα της Ζαλγκίρις από τον Παναθηναϊκό

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δε φάνηκε να έχει και την καλύτερη διάθεση στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Έμεινε πολύ χαμηλά με 3 πόντους και 5 ασίστ και δε βοήθησε την Ζαλγκίρις να αποφύγει την ήττα από την ομάδα του Αταμάν στην 18η αγωνιστική της Euroleague.

Η γλώσσα του σώματος έδειχνε ότι κάτι δεν πάει καλά στον πάγκο της Ζαλγκίρις. Η κάμερα εστίασε πολλές φορές στον απογοητευμένο Φρανσίσκο. Ο Γάλλος είχε και διαφωνία με τον προπονητή του, Τόμας Μασιούλις στην τελευταία περίοδο του αγώνα, όπου και αρνήθηκε να επιστρέψει στο παρκέ, σύμφωνα με τους Λιθουανούς.

Τα λόγια του Τόμας Μασιούλις για το περιστατικό με τον Γάλλο γκαρντ

«Αυτή είναι μια νέα εμπειρία για μένα. Δεν πίστευα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, αλλά προφανώς μπορεί. Πρέπει να το αντιμετωπίσω και αυτό είναι μια πρόκληση για μένα. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, συζητάμε πώς να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον παίκτη για την ομάδα. Όλοι οι παίκτες πρέπει να παίζουν για την ομάδα, όχι για τον εαυτό τους.

Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, αλλά μερικές φορές είναι δύσκολο να το πετύχουμε. Δεν θέλω να σχολιάσω αυτό το θέμα. Θα το επιλύσουμε εσωτερικά και πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουμε μπροστά και θα γίνουμε καλύτεροι μετά από αυτό το παιχνίδι. Δεν θέλω να το συζητήσω πολύ τώρα. Για όλα.

Υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια, δεν ξέρω… Κάνουμε τα πάντα για την ομάδα, αλλά πάντα υπάρχει κάτι για το οποίο κάποιος μπορεί να βρει λόγο να παραπονεθεί»