Τα «κόλπα» του Μέμφις Ντεπάι με την μπάλα άλλαξαν τον κανονισμό στη Βραζιλία

Μία κίνηση του Μέμφις Ντεπάι στο δεύτερο παιχνίδι της Κορίνθιανς με την Παλμέιρας στο πρωτάθλημα του Σάο Πάολο έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας.

Σε μία προσπάθεια να κάνει καθυστερήσεις για να “σφραγίσει” την πρόκριση της Κορίνθιανς, ο Μέμφις Ντεπάι πάτησε πάνω στην μπάλα και με τα δύο του πόδια, γεγονός που έφερε ένταση στον αγωνιστικό χώρο, αφού του επιτέθηκαν δύο αμυντικοί της Παλμέιρας για… ασέβεια.

Το περιστατικό πήρε έτσι διαστάσεις στη Βραζιλία και η ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει ο κανονισμός και όταν κάποιος παίκτης πατάει με τα δύο πόδια πάνω στην μπάλα, θα δίνεται φάουλ και κίτρινη κάρτα. Η απόφαση έχει φέρει όμως θύελλα αντιδράσεων, αφού καταστρατηγεί το “Jogo Bonito” (σ.σ. όμορφο παιχνίδι) στη χώρα που το ανέδειξε.

