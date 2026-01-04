Τα ζευγάρια του Κυπέλλου Ελλάδας και ο δρόμος για τον τελικό του Final Eight

Η GBL έφτασε στα μισά της και αυτόματα συμπληρώθηκαν οι θέσεις των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ.

Ο δρόμος προς τον τελικό για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, μοιάζει εφικτός, αφού δεν θα αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον στα προημιτελικά και τα ημιτελικά. Το Κύπελλο Ελλάδας θα διεξαχθεί το διάστημα 17-21 Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών έχουν ήδη προκύψει (Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ). Ο Προμηθέας μπήκε αυτόματα στη διαδικασία των Play-Ins, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση μαζί με άλλες τρεις ομάδες.

Το φορμάτ περιλαμβάνει τα ζευγάρια 5-12, 6-11, 7-10 και 8-9, με τη 12η θέση να κρίνεται μέσω αγώνα ανάμεσα στην ομάδα που θα τερματίσει εκεί στη GBL και τη Δόξα Λευκάδας, η οποία κατέκτησε το UNICEF Trophy.

Τα ζευγάρια που σχηματίστηκαν στη φάση των Play-Ins είναι τα εξής:

Προμηθέας – Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου

Μύκονος Betsson – Καρδίτσα

Άρης Betsson– Περιστέρι

Αναλυτικά τα ζευγάρια του Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας

Προημιτελικοί

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας/Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας – Άρης Betsson/Περιστέρι Betsson (1)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (3)

Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson/Καρδίτσα (4)

Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)

Νικητής 1 – Νικητής 2 (Α)

Νικητής 3 – Νικητής 4 (Β)

Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου)

Νικητής Α – Νικητής Β