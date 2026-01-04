Τα ζευγάρια του Κυπέλλου Ελλάδας και ο δρόμος για τον τελικό του Final Eight

Η GBL έφτασε στα μισά της και αυτόματα συμπληρώθηκαν οι θέσεις των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ.
Ο δρόμος προς τον τελικό για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, μοιάζει εφικτός, αφού δεν θα αντιμετωπίσει ο ένας τον άλλον στα προημιτελικά και τα ημιτελικά. Το Κύπελλο Ελλάδας θα διεξαχθεί το διάστημα 17-21 Φεβρουαρίου.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών έχουν ήδη προκύψει (Ολυμπιακός – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ). Ο Προμηθέας μπήκε αυτόματα στη διαδικασία των Play-Ins, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση μαζί με άλλες τρεις ομάδες.
Το φορμάτ περιλαμβάνει τα ζευγάρια 5-12, 6-11, 7-10 και 8-9, με τη 12η θέση να κρίνεται μέσω αγώνα ανάμεσα στην ομάδα που θα τερματίσει εκεί στη GBL και τη Δόξα Λευκάδας, η οποία κατέκτησε το UNICEF Trophy.
Τα ζευγάρια που σχηματίστηκαν στη φάση των Play-Ins είναι τα εξής:
Προμηθέας – Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ηρακλής – Κολοσσός Ρόδου
Μύκονος Betsson – Καρδίτσα
Άρης Betsson– Περιστέρι
Αναλυτικά τα ζευγάρια του Final Eight του Κυπέλλου Ελλάδας
Προημιτελικοί
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου
Προμηθέας/Μαρούσι ή Δόξα Λευκάδας – Άρης Betsson/Περιστέρι Betsson (1)
Ολυμπιακός – ΑΕΚ (2)
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (3)
Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος Betsson/Καρδίτσα (4)
Ημιτελικοί (Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου)
Νικητής 1 – Νικητής 2 (Α)
Νικητής 3 – Νικητής 4 (Β)
Τελικός (Σάββατο 21 Φεβρουαρίου)
Νικητής Α – Νικητής Β