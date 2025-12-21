Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Νιώθω ευλογημένος από τον Θεό φέτος»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε ρεκόρ με τους 41 πόντους του στο Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου και δήλωσε ευλογημένος για όσα έχει καταφέρει τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Όντας από την αρχή της σεζόν από τους πιο σταθερά καλούς παίκτες του Ολυμπιακού, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ κατάφερε να γράψει και ιστορία με τους 41 πόντους του κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, με τον ίδιο να ευχαριστεί και τους συμπαίκτες του, στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Ντόρσεϊ

“Είναι μία σπουδαία Κυριακή. Είμαι χαρούμενος που είχα μία κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου. Οι συμπαίκτες μου, μου έδειξαν αγάπη και μου έδιναν την μπάλα όταν ήμουν καυτός. Το εκτιμώ αυτό, θα την αποκαλούσα ευλογημένη Κυριακή.

Ήταν μία ξεχωριστή μέρα, δεν παίρνω τίποτα ως δεδομένο, επομένως είμαι ευγνώμων, που έχω τέτοιες στιγμές στην καριέρα μου, αλλά έχω πάντα τη νοοτροπία ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα επόμενα. Σπουδαία Κυριακή, αλλά από αύριο γυρίζουμε στη δουλειά. Αισθάνομαι ότι βγαίνει η δουλειά που έχω ρίξει. Όλα πλέον βγαίνουν τόσο φυσικά και άνετα. Έτσι ένιωσα και σήμερα, όποτε έφευγε η μπάλα από τα χέρια μου. Για μένα είναι σημαντικό να βελτιώνομαι. Όπως είπα και πριν δεν είναι δεδομένο ότι μπορείς να κάνεις τέτοιες εμφανίσεις. Είμαι σε ένα μεγάλο κλαμπ, οι προπονητές με πιστεύουν, οι συμπαίκτες μου το ίδιο και ελπίζω να συνεχίσω στον ίδιο ρυθμό ή και ακόμη καλύτερα“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν ξέρει τους άλλους θρύλους του Ολυμπιακού, που έκαναν κάτι παρόμοιο στο παρελθόν: “Είμαι πολύ νέος για να ξέρω ποιοι θρύλοι του Ολυμπιακού έκαναν κάτι παρόμοιο με εμένα. Αλλά είναι πολύ ωραίο να είσαι σε μία… παρέα μαζί με αυτούς τους θρύλους. Όταν κοιτάζω πίσω, θα λέω ότι έκανα κάτι ξεχωριστό. Ίσως δεν την ξεχάσω ποτέ αυτή την εμφάνιση, αλλά θέλω να γίνομαι καλύτερος. Νιώθω ευλογημένος από τον Θεό φέτος“.

Για τον Μόντε Μόρις: “Ο Μόρις θα είναι μία σπουδαία προσθήκη για εμάς, ειδικά μόλις βρει τον ρυθμό του. Σταδιακά θα γίνεται καλύτερος, βρίσκοντας και τον ρόλο του στο ροτέισον“.

Για το ζόρικο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη EuroLeague: “Για το μέλλον, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Εχουμε τρία δύσκολα παιχνίδια μπροστά στον δρόμο, αλλά μας αρέσει να βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση γιατί έτσι δείχνουμε τον χαρακτήρα και την καρδιά μας. Φέτος έχουμε πολλά πάνω και κάτω, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάποια συνεχόμενα παιχνίδια“.