Τελειώνει από την Παρτιζάν ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πρόσφατα είχε στιγμή έντασης με τους οπαδούς της Παρτιζάν και το πιο πιθανό είναι ότι αποχωρεί από το σύλλογο.

Το κλίμα για τον Αμερικανό σέντερ δύσκολα θα αλλάξει στην Παρτιζάν και σύμφωνα με το «Mozzart Sport» δε θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Πεναρόγια.

Οι οπαδοί της σερβικής ομάδας τον αποδοκίμαζαν κάθε φορά που έπιανε την μπάλα κόντρα στην Μακάμπι και αυτό σίγουρα δεν είναι μία κατάσταση που προσφέρεται για έναν παίκτη ή για μία ομάδα.

Έτσι, αναμένεται να αποχωρήσει άμεσα για να προλάβει να βρει συμβόλαιο στη Euroleague, με τη διορία να λήγει στις 5 Ιανουαρίου. Αν πάρει μεταγραφή σε ομάδα της διοργάνωσης μετά την καταληκτική ημερομηνία δε θα έχει δικαίωμα συμμετοχής και θα μπορεί να παίξει μόνο στα εγχώρια παιχνίδια του συλλόγου που θα υπογράψει.