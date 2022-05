Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και διευθυντής στρατηγικής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κριστιάν Καρεμπέ, βρίσκεται στο Παρίσι ενόψει του τελικού του Champions League.

Οι εκδηλώσεις στο Παρίσι ενόψει του τελικού του Champions League, μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Λίβερπουλ έχουν ξεκινήσει και θα κορυφωθούν λίγο πριν τη “σέντρα” του μεγάλου αγώνα, το βράδυ του Σαββάτου (28.05.2022).

Ανάμεσα στους διάσημους – παλαίμαχους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο Παρίσι και ο Κριστιάν Καρεμπέ. Ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης… εμφάνισε στην “Πόλη του Φωτός” το τρόπαιο του Champions League.

The @ChampionsLeague trophy has arrived!! Being carried in by ex Real Madrid star Christian Karembeu. 😳 pic.twitter.com/YgHhmY9dqq