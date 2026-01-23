Τέλος ο Γιώργος Νίκας από τον Παναθηναϊκό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Νίκα, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα μετά από ενάμιση χρόνο παρουσίας του στο τριφύλλι.

Ο Γιώργος Νίκας δεν υπολογιζόταν από τον Ράφα Μπενίτεθ, γι’ αυτό και αποφάσισε να αποχωρήσει απόν τον Παναθηναϊκό, με τις δύο πλευρές να λύνουν κοινή συναινέσει το συμβόλαιο συνεργασίας τους.

Ο Νίκας αποκτήθηκε από τον Λεβαδειακό το καλοκαίρι του 2023, έμεινε εκεί για μια σεζόν ως δανεικός και στον ενάμιση χρόνο παρουσίας του έπαιξε εννέα φορές με το τριφύλλι στο στήθος.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

“H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Νίκα.

Ο Γιώργος αποκτήθηκε το 2023 από τον Λεβαδειακό, παραμένοντας εκεί μία σεζόν υπό τη μορφή δανεισμού. Στον 1,5 χρόνο παρουσίας στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 9 συμμετοχές.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του“.