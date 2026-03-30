Αθλητικά

Τέλος ο Γουίλμπεκιν από τη Φενέρμπαχτσε

Οι δρόμοι των δύο πλευρών χώρισαν μετά από 4 χρόνια
LATO KLODIAN / EUROKINISSI

Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν.

Λίγους μήνες πριν το φινάλε της σεζόν, η Φενέρμπαχτσε και ο Σκότι Γουίλμπεκιν αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Ο 33χρονος γκαρντ φόρεσε την φανέλα της τουρκικής ομάδας το καλοκαίρι του 2022, μετά από τέσσερις σεζόν στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Δεν βρίσκεται στην καλύτερη φάση, καθώς έχει ταλαιπωθηθεί τα τελευταία χρόνια από σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο Γουίλμπεκιν έπαιξε σε έξι αγώνες στη φετινή Euroleague (7.7 πόντοι, 1.3 ασίστ ανά 14:49), με τελευταία του εμφάνιση αυτή απέναντι στην Παρτίζαν στις 25 Φεβρουαρίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo