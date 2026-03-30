Τέλος ο Γουίλμπεκιν από τη Φενέρμπαχτσε

Παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Σκότι Γουίλμπεκιν.

Λίγους μήνες πριν το φινάλε της σεζόν, η Φενέρμπαχτσε και ο Σκότι Γουίλμπεκιν αποφάσισαν να ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους.

Ο 33χρονος γκαρντ φόρεσε την φανέλα της τουρκικής ομάδας το καλοκαίρι του 2022, μετά από τέσσερις σεζόν στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Δεν βρίσκεται στην καλύτερη φάση, καθώς έχει ταλαιπωθηθεί τα τελευταία χρόνια από σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο Γουίλμπεκιν έπαιξε σε έξι αγώνες στη φετινή Euroleague (7.7 πόντοι, 1.3 ασίστ ανά 14:49), με τελευταία του εμφάνιση αυτή απέναντι στην Παρτίζαν στις 25 Φεβρουαρίου.