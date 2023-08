Άμεσες οι εξελίξεις στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την ΑΕΚ. Τέλος ο Ιγκόρ Μπίστσαν από τον πάγκο της ομάδας.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ντινάμο Ζάγκρεμπ αποτελεί ο Ιγκόρ Μπίστσαν, περίπου δυο 24ωρα μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την ΑΕΚ!

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Κροατίας και πιο συγκεκριμένα με όσα αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Άντε Σούτσιτς, η διοίκηση της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αποφάσισε να απολύσει τον Ιγκόρ Μπίστσαν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, χρεώνοντας του τον τρόπο με τον οποίο προήλθε ο αποκλεισμός από την ΑΕΚ!

Θυμίζουμε ότι ο 45χρονος τεχνικός ανέλαβε τους πρωταθλητές Κροατίας πριν από τέσσερις μήνες, κατά τους οποίους μέτρησε εννέα νίκες πέντε ισοπαλίες και δύο ήττες.

💥BREAKING NEWS💥

Igor Biscan is no longer @gnkdinamo head coach!

MORE TO FOLLOW! pic.twitter.com/lhZ3AlMhBR